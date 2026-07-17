Concierto
Loquillo abrirá el Alcazaba Festival de Badajoz el próximo 16 de julio
El cantante llegará con su gira 'Corazones Legendarios', una celebración de música con algunas de sus grandes canciones
El cantante Loquillo abrirá el próximo 16 de julio la octava edición del Alcazaba Festival de Badajoz, donde llegará con su gira 'Corazones Legendarios', que supone "una celebración de música en directo en la que comparte con su legión de seguidores algunas de las grandes canciones de su carrera".
Este título es también el de un disco recopilatorio en el que convergen, remozadas a un nuevo sonido y una nueva energía, una selección de algunos de sus grandes clásicos que ya son, por derecho propio, puros himnos de la música española, según ha señalado el Alcazaba Festival en nota de prensa.
Venta de entradas
Las entradas para disfrutar del concierto pueden adquirirse desde este lunes en la página web del certamen.
El repertorio será "imbatible" e interpretado con energía por un 'dream team' formado por Igor Paskual y Josu García a las guitarras; Laurent Castagnet a la batería; Alfonso Alcalá al bajo; Germán San Martín a los teclados y al acordeón además de Dani Herrero al saxo y a la guitarra acústica.
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