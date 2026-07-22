En otoño empezarán los trabajos contra el nenúfar en el tramo urbano del Guadiana en Badajoz

Nuevo avance en el proyecto de control de la presencia de nenúfar mejicano en el Guadiana a su paso por Badajoz. Desde octubre pasado las máquinas están trabajando en la fase 1, aguas arriba del río, en la zona de Las Bardocas, donde continúan las tareas de deslodado. Estos trabajos se solaparán con las que van a comenzar este próximo otoño, a partir de octubre, que será cuando empiecen en el tramo urbano del río, desde el azud de La Pesquera hacia abajo. Los accesos de las máquinas, que estarán trabajando dentro el río, se habilitarán en la margen derecha a la altura del azud de La Granadilla.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), que es la que acomete este proyecto, acaba de contratar esta segunda fase del proyecto, que abarca desde el puente de la Autonomía hasta la frontera de Portugal en tres tramos (el primero hasta el puente Real, el segundo hasta el azud de La Granadilla y el tercero hasta la confluencia con el río Caya). Estos trabajos se han adjudicado a Rover Infraestructuras S. A. y Extremadura Verde SL por importe de 14,3 millones de euros y comenzarán a partir de octubre, según ha confirmado a este diario Nicolás Cifuentes, comisario adjunto de Aguas de la CHG.

Contra el nenúfar se sigue trabajando en la fase 1 con la empresa pública Tragsa, aguas arriba del azud de La Pesquera, en la zona de Bardocas y Brazo de Jamaco, con cuatro retroexcavadoras giratorias de brazo largo y media docena de lagartos (camiones que entran en el agua). A la vez, están acondicionando los caminos con otros expedientes independientes de emergencia, por su mal estado debido a las inundaciones que hubo en febrero.

Tres años

La fase 2 que comienza en otoño tiene un horizonte de tres años. Cifuentes comenta que es difícil calcular cuándo dejará de verse verde el Guadiana en verano, en función de cómo se desarrolle el proyecto. «En tres años debería estar limpio de lodos», señala, «pero va a depender de los inviernos: si son poco lluviosos y permiten trabajar en el río, porque tenemos que bajar la cota y meter maquinaria, iremos más rápido, pero si los inviernos son lluviosos y el caudal del Guadiana aumenta, vamos a tener poco tiempo e iremos más lentos», explica. La gran dificultad está en que en la fase 2 tienen que trabajar sobre todo en invierno bajando la cota. El resto del año no pueden hacerlo por razones ambientales, que impiden vaciar el Guadiana. Solo tienen la oportunidad de unos meses en periodo invernal, y si llueve mucho aumenta el caudal. «Dependerá más de la climatología que de los medios que tengamos», insiste. Con estos cálculos, hasta finales de 2029 no terminará este proyecto.

Las obras para las compuerta en el azud de La Granadilla terminan este mes. / Diego Rubio Paredes

Cifuentes hace un repaso a la dificultad de esta actuación por la cantidad de condicionantes que deben cumplir: de tipo ambiental, por un lado, además la mitad del año dependen muchas hectáreas de regadío, del riego de los parques del tramo urbano y de las épocas de nidificación. «Realmente es muy difícil, tenemos muy acotado cuándo podemos trabajar».

Entre tanto, en verano, cuando el río vuelve a teñirse de verde, la Confederación cuenta con un barco cosechador que va segando el nenúfar abriendo vías en el río como labor de mantenimiento para facilitar sobre todo a los piragüistas que puedan seguir practicando este deporte en el tramo urbano. Es un mantenimiento que realizan todos los años. Este barco, de fabricación alemana, se adquirió hace años, cuando el río estaba cuajado de camalote. Lo que hace es cortar el nenúfar abriendo pasillos. No es un trabajo inútil, pero sí poco práctico, porque tras segar la planta, a los siete días el pasillo vuelve a cerrarse. Es un mantenimiento mínimo hasta que se controle la proliferación.

En los azudes

Dentro de las actuaciones contra el nenúfar, se proyectaron además obras de permeabilización de los azudes de La Pesquera y de La Granadilla, para que el agua pase y no se acumulen más lodos en el fondo, donde enraíza el nenúfar. Las obras de La Granadilla concluyen este mes. Están prácticamente terminadas. El azud de La Pesquera ya está en explotación, lo que significa que se están abriendo y cerrando las compuertas para poder trabajar con toda la maquinaria que está aguas arriba. Durante gran parte de la semana se abren, baja la cota y se pueden meter las máquinas. Los fines de semana suelen cerrar para que vuelva a subir la cota y se mantenga la vegetación y se puede pescar. Cuando tengan las compuertas del azud de la Granadilla, servirá para las obras de la fase 2.

En esta fase se necesita que estén funcionando las compuertas del azud. «Está todo estudiando para que encaje», apunta Cifuentes. Como ya se está haciendo con el de La Pesquera, en invierno se podrán abrir las compuertas de La Granadilla para que baje el caudal del río y entre la maquinaria.

"La estimación es que hay 900.000 metros cúbicos de lodo, de los que se han retirado 50.000"

Aunque el contrato empieza en octubre, los trabajos se iniciarán cuando lo permita el caudal. Para poder comenzar habrá que habilitar accesos cerca del azud de La Granadilla en la margen derecha, también en el interior del río para que pueda entrar la maquinaria, además de unas ataguías para asegurar que aunque suba el caudal se pueda trabajar en determinadas zonas retirando lodo. Otro condicionante es que la maquinaria no puede trabajar en el casco urbano, sino dentro del propio río. Los accesos se harán por la margen derecha porque tiene menos pendiente lateral que la izquierda.

Aunque el objetivo final es retirar el nenúfar, lo que se está quitando son los lodos. La estimación es que puede haber en total unos 900.000 metros cúbicos acumulados, de los que 600.000 están en el tramo de la segunda fase. En la parte de arriba se han extraído ya unos 50.000 metros cúbicos.

Fuente: La Crónica de Badajoz