La Guardia Civil rescata a un menor arrastrado por la fuerte corriente del río Ruecas en Rena

La tarde de ayer estuvo marcada por la angustia y el heroísmo en la localidad pacense de Rena, donde una intervención rápida y arriesgada de la Guardia Civil evitó que una jornada de ocio se convirtiera en una tragedia mortal.

Los hechos ocurrieron junto al río Ruecas, cuando un menor fue sorprendido y arrastrado por la fuerte corriente del cauce. El joven, completamente agotado, quedó atrapado a unos 30 metros río abajo, logrando mantenerse a flote únicamente gracias a unas ramas y rodeado de zarzales que hacían el acceso a tierra prácticamente imposible.

Una intervención de riesgo

Al escuchar los gritos de auxilio del menor, dos agentes de la Guardia Civil no lo dudaron ni un segundo. Tras despojarse de parte del uniforme y hacerse con una cuerda del vehículo oficial, se lanzaron directamente a las aguas del río arriesgando su propia integridad física.

La maniobra exigió una coordinación milimétrica contra corriente. Utilizando un árbol sumergido como improvisado anclaje humano y perdiendo el equilibro en varias ocasiones debido a la fuerza del caudal, los agentes consiguieron asegurar al joven hasta la llegada de los efectivos de bomberos y los servicios sanitarios.

Gracias a la valiente actuación, el menor pudo ser rescatado y ya se encuentra a salvo junto a su familia. Por su parte, los dos guardias civiles sufrieron heridas de carácter leve durante el rescate, un precio menor para un desenlace que salvó una vida.

Llamamiento a la seguridad

La Guardia Civil recuerda los peligros ocultos que entrañan los baños en ríos y pantanos, donde la aparente tranquilidad de las aguas suele ocultar riesgos más graves. Desde los servicios de emergencia se añade la importancia de seguir las normas de seguridad: no subestimar la fuerza del agua, incluso cuando esté en calma; tener cuidado con las corrientes internas, remolinos, lodos y ramas sumergidas que pueden atrapar a bañistas; utilizar calzado adecuado y bañarse acompañado para que alguien pueda dar la voz de alarma.

Asimismo, se recuerda que los bañistas deben permanecer en zonas debidamente habilitadas y señalizadas para el público y nunca dejar sin supervisión a los menos de edad.

Fuente: La Crónica de Badajoz