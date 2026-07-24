El Fandi: “La de Almendralejo es una plaza de las que te marcan”

El matador de toros David Fandila "El Fandi" afronta con especial ilusión su regreso al coso de La Piedad el próximo 16 de agosto, una plaza a la que guarda un enorme cariño tras la gran tarde firmada la pasada temporada. El diestro aseguró que volver a Almendralejo supone siempre una motivación especial, tanto por el ambiente que se vive en la plaza como por el recuerdo de una actuación que considera una de las más completas de los últimos años. "El año pasado tuve la suerte de disfrutar de una tarde muy bonita, quizá de las más redondas de la temporada, y la guardo con un cariño muy especial. Cada vez que veo Almendralejo en el calendario siento una ilusión enorme porque es una plaza que te marca", comenta.

El torero también puso en valor el cartel confeccionado por Tauromoción para esta edición, que calificó como "muy rematado" al combinar experiencia, juventud y el aliciente de contar con un torero de la tierra. Además, subrayó la importancia de dar oportunidades a los jóvenes valores locales en una cita de esta relevancia. Para El Fandi, la fórmula de los carteles de toreros banderilleros vuelve a ser una apuesta acertada porque ofrecen un espectáculo dinámico, sin tiempos muertos y capaz de atraer tanto al aficionado habitual como a quienes acuden ocasionalmente a los toros.

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A nivel personal, el diestro atraviesa uno de los mejores momentos de los últimos años tras superar definitivamente los problemas físicos que le acompañaron durante varias temporadas. Después de una campaña en la que ha protagonizado importantes triunfos e incluso varios indultos consecutivos, asegura afrontar el resto del año con la máxima motivación. "La ilusión se mantiene teniendo metas, queriendo aprender y mejorar cada temporada. Mientras tenga esas ganas de crecer seguiré aquí", afirmó. Con más de veinticinco años de alternativa, El Fandi confesó sentirse plenamente recuperado de la lesión de espalda que condicionó sus últimas campañas y aseguró que llega a Almendralejo "al cien por cien", con el objetivo de volver a disfrutar sobre el albero de una plaza que considera una de las más bonitas y mejor cuidadas del circuito taurino.

Fuente: La Crónica de Badajoz