Israel Lancho denuncia el corte intencionado de la valla de su finca en Badajoz

El torero y empresario ganadero Israel Lancho compartió ayer por la tarde una reflexión en sus redes sociales tras sufrir un nuevo acto de incivismo en su finca La Deheseada, ubicada en la provincia de Badajoz. Mientras realizaba una habitual inspección del perímetro antes de trasladar al ganado a un nuevo cercado, el diestro comprobó indignado cómo la valla divisoria había sido cortada intencionadamente. "Resulta que voy a cambiar el ganado de cerca y, antes, me gusta repasar todo el perímetro. Y me encuentro con que la han cortado. Y además, esta misma valla ya la arreglé yo el año pasado", denuncia Lancho

Peligro para el tráfico

En el vídeo, el torero enseña a sus seguidores el alambre seccionado y reflexiona sobre las vías de actuación y el civismo. El torero comprende que en el campo puedan surgir imprevistos -como la pérdida de una mascota-, pero recalca la importancia de actuar con respeto y educación.

Señala que lo correcto ante cualquier necesidad es llamar al propietario o utilizar las porteras y accesos habilitados. Además, defiende que, en caso de tener que romper una valla de forma puntual, lo mínimo que se debe hacer es ponerse en comunicación con el dueño de la finca dañada o realizar una reparación provisional para evitar daños mayores.

Finca La Deheseada, ubicada en la provincia de Badajoz / Redes Sociales

El diestro pone el foco en la seguridad vial. A pesar de que dice que su finca no está cerca de carreteras, si los cercados quedan abiertos, el ganado vacuno puede escaparse e invadir las vías cercanas, con el enorme riesgo de provocar un accidente de tráfico.

"Es un tema de educación"

Con resignación, Israel Lancho concluye su mensaje tildando lo sucedido como un simple reflejo de la falta de valores y educación de algunas personas, asegurando que continuará con las labores diarias de mantenimiento del terreno: "Al final esto es un tema de educación. Hay gente que hace las cosas así y parece que no cambia. En fin, vamos a reparar".

Fuente: La Crónica de Badajoz