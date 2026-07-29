Un vecino de Badajoz con un amplio historial delictivo, presunto autor de un atraco en Gévora

La Guardia Civil ha instruido diligencias a un vecino de Badajoz, como presunto autor del robo con intimidación perpetrado en la estación de servicios de la pedanía de Gévora el pasado 20 de abril.

Los hechos ocurrieron durante esa misma mañana, cuando un individuo encapuchado accedió al establecimiento y tras esgrimir un arma de fuego para tratar de intimidar al empleado, logró apoderarse de unos 650 euros que se encontraban en la caja registradora. Después de eso se dio a la fuga.

Tras conocer los hechos, la Guardia Civil estableció dispositivos de servicio en vías de comunicación de la zona y alertó de la incidencia a otros cuerpos policiales del entorno con el objetivo de localizar al autor de los hechos.

Con el estudio de las imágenes obtenidas de cámaras de seguridad, una vez judicializada la causa, y a medida que avanzaba la investigación, se logró la plena identificación de un vecino de Badajoz, con un amplio historial delictivo.

Las gestiones practicadas para identificar al presunto autor permitieron comprobar que este se encontraba ya ingresado en el Centro Penitenciario de Badajoz por su presunta implicación en otros hechos de características similares.

Con todas las pruebas incriminatorias, se le instruyeron las correspondientes diligencias como presunto autor del robo, que son puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

Fuente: La Crónica de Badajoz