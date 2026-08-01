La Crónica de Badajoz

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Vídeo | Sospechan que el incendio de Huerta Rosales lo ha provocado una usuaria de Centro hermano

El incendio declarado este sábado en los pastos situados junto al antiguo ITI, en la barriada pacense de Huerta Rosales, apunta a haber sido provocado por una mujer, según las primeras investigaciones. Los Bomberos de Badajoz han confirmado a este diario que el fuego presentó un total de siete focos, una circunstancia que refuerza esa hipótesis. Más información