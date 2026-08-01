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Vídeo | Sospechan que el incendio de Huerta Rosales lo ha provocado una usuaria de Centro hermano

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La Crónica de Badajoz

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Vídeo | Sospechan que el incendio de Huerta Rosales lo ha provocado una usuaria de Centro hermano

La Crónica de Badajoz

Badajoz
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El incendio declarado este sábado en los pastos situados junto al antiguo ITI, en la barriada pacense de Huerta Rosales, apunta a haber sido provocado por una mujer, según las primeras investigaciones. Los Bomberos de Badajoz han confirmado a este diario que el fuego presentó un total de siete focos, una circunstancia que refuerza esa hipótesis. Más información

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