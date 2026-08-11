"El reto no es de Jesús Corzo, es de la Federación de Autismo": un joven de Montijo correrá 650 kilómetros del Camino de Santiago por una causa solidaria

Hay caminos que se recorren con los pies y otros que empiezan mucho antes, en la cabeza y en el corazón. El que emprenderá Jesús Corzo (Montijo, 25-12-1996) pertenece a los dos. El corredor montijano se ha propuesto recorrer 650 kilómetros corriendo en 15 días, desde Castro Urdiales hasta Santiago de Compostela, en uno de los retos más exigentes de su vida, pero también uno de los más humanos.

Porque aquí no se trata solo de deporte. Cada kilómetro tiene un nombre, un motivo y una causa: dar visibilidad al autismo y recaudar fondos para la Federación de Autismo de Extremadura (FAE).

"El reto no es de Jesús Corzo, el reto es de la FAE", repite con convicción, dejando claro desde el primer momento que él solo es la cara visible de algo mucho más grande.

Una idea que nació en una conversación de trabajo

Todo comenzó a mediados de mayo, casi sin buscarlo. Jesús llevaba tiempo con la idea de hacer el Camino de Santiago corriendo, pero una conversación con su compañero Manuel Carbajo cambió por completo el sentido del proyecto.

Carbajo es padre de un niño con autismo, escuchó la propuesta y vio una oportunidad: "Le comenté que quería hacer camino corriendo, que si quería que le diéramos visibilidad a ese trastorno", recuerda Corzo.

A partir de ahí, el proyecto dejó de ser individual. La Federación de Autismo de Extremadura entró en escena, dio su visto bueno y advirtió de la complejidad de la iniciativa. Pero Jesús no dudó: "Lo acepté con mucha ilusión y a día de hoy no me arrepiento para nada", afirma.

Un reto que ya ha empezado

Aunque el reto aún no ha comenzado, su impacto ya es real. La respuesta social ha superado todas las expectativas. La campaña de recaudación en GoFundMe ya supera los 1.000 euros, la venta de camisetas solidarias ronda otra cifra similar y distintas acciones locales, como la iniciativa de un restaurante de Montijo, han impulsado la recaudación hasta cerca de los 3.000 euros.

"La gente se está aportando y está colaborando un montón", destaca emocionado.

Este corredor reconoce que no esperaba este nivel de implicación antes incluso de empezar a correr: "No esperaba tanto sin empezar a correr", admite. "Me ha sorprendido y me da todavía más ilusión".

650 kilómetros, 15 días y una batalla mental

El desafío deportivo es tan claro como brutal: 650 kilómetros en 15 días por el Camino del Norte, una de las rutas más exigentes "y más bonita" del Camino de Santiago.

Habrá jornadas de todo tipo, algunas de más de 60 kilómetros, y momentos en los que el cuerpo y la mente serán puestos al límite: "Ahí me puede pegar el primer bajón mental", reconoce sin rodeos.

Porque si algo tiene claro este corredor es que este reto no se gana solo con piernas. "Mantenerlo durante 15 días es lo difícil de este proyecto", explica. Por eso su preparación no es únicamente física. También entrena la cabeza: "Hago muchas vueltas al mismo circuito para fortalecer la mente", cuenta.

Correr solo… pero no estar solo

Jesús Corzo afrontará el Camino en solitario, aunque no completamente. Una camper servirá como base logística durante todo el recorrido y un amigo le acompañará en bicicleta, grabando la aventura y ofreciendo apoyo en cada etapa.

"Subiremos tanto lo bueno como lo malo, será lo más real posible", asegura. El objetivo de esta exposición es que quienes sigan el reto no vean solo un corredor avanzando, sino una historia completa: el esfuerzo, el cansancio, los momentos de duda y también los de emoción.

Un viaje exterior y también interior

Más allá del reto físico, Jesús Corzo reconoce que este camino llega en un momento personal importante. "A mí me han dicho que en el Camino de Santiago te encuentras contigo mismo", explica.

Y él mismo cree que puede ser así: "Este año ha sido complicado y creo que me va a servir mucho para este momento de mi vida", confiesa.

El camino, en su caso, no solo será una meta deportiva, sino también un proceso personal.

La llegada a Santiago: una imagen que ya emociona

Aunque todavía faltan semanas para empezar, Corzo ya ha imaginado muchas veces el momento final. "Me la he imaginado muchas veces", reconoce.

Y esa imagen le provoca una emoción difícil de controlar: "El día que entre creo que me vendré abajo, pero será muy bonito", admite.

Será el final de 15 días de esfuerzo continuo, pero también el cierre de una historia que empezó mucho antes, en Montijo, con una conversación aparentemente normal.

En este proceso hasta llegar a hacer el Camino de Santiago ha contado con el apoyo de todo su entorno. Asegura que hay mezcla de orgullo y preocupación en ellos. "Mis padres están muy orgullosos", dice.

Pero todos coinciden en lo mismo: lo importante no es el ritmo, ni el tiempo, ni el rendimiento. "Lo importante es llegar", resume.

Un proyecto que puede no terminar aquí

Jesús Corzo no descarta que este sea solo el primero de muchos retos solidarios vinculados a la Federación de Autismo de Extremadura.

"Me gustaría repetir o hacer algo diferente a favor de la FAE", reconoce.

Incluso ya piensa en nuevas ideas, como recorrer corriendo el perímetro de Extremadura. "Tengo algo pensado por la región, pero habría que estudiarlo bien", adelanta.

Del 13 al 27 de agosto: un Camino con nombre propio

El reto comenzará el 13 de agosto en Castro Urdiales y terminará el 27 de agosto en Santiago de Compostela, tras 650 kilómetros de esfuerzo, emoción y solidaridad.

Durante todo el recorrido, Jesús compartirá la experiencia en redes sociales:

Instagram: @susocorzo

Facebook: Jesús Corzo Fernández

TikTok: @susocf

La campaña solidaria seguirá activa durante todo el reto. Porque, como él mismo repite una y otra vez: "El reto no es de Jesús Corzo, es de la FAE".

Y detrás de esa frase está el verdadero motor de todo esto: "Las familias se merecen una oportunidad de hacerles la vida más fácil".

Fuente: La Crónica de Badajoz