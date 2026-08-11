Jonás Herrera

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Vídeo | "El reto no es de Jesús Corzo, es de la Federación de Autismo": un joven de Montijo correrá 650 kilómetros del Camino de Santiago

Hay caminos que se recorren con los pies y otros que empiezan mucho antes, en la cabeza y en el corazón. El que emprenderá Jesús Corzo (Montijo, 25-12-1996) pertenece a los dos. El corredor montijano se ha propuesto recorrer 650 kilómetros corriendo en 15 días, desde Castro Urdiales hasta Santiago de Compostela, en uno de los retos más exigentes de su vida, pero también uno de los más humanos.

Porque aquí no se trata solo de deporte. Cada kilómetro tiene un nombre, un motivo y una causa: dar visibilidad al autismo y recaudar fondos para la Federación de Autismo de Extremadura (FAE).

"El reto no es de Jesús Corzo, el reto es de la FAE", repite con convicción, dejando claro desde el primer momento que él solo es la cara visible de algo mucho más grande.