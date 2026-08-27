La Comunidad de Labradores de Almendralejo alerta que el sector olivarero está “agonizando”

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo ha lanzado una seria advertencia sobre la situación que atraviesa el olivar español y asegura que el sector está «agonizando» como consecuencia de unos costes de producción que considera «astronómicos» y de la caída continuada del precio del aceite de oliva virgen extra en origen. La organización agraria reclama al Gobierno de España medidas «efectivas e inmediatas» ante una coyuntura que, según denuncia, está colocando a miles de familias agricultoras en una situación de extrema vulnerabilidad.

La Comunidad sostiene que existe una importante contradicción entre la evolución de los precios y los datos del mercado. Según las cifras recogidas en su comunicado, la campaña 2025-2026 cerró con una producción española de 1.298.503 toneladas, frente a una demanda global estimada en 1,5 millones de toneladas, de las que 500.000 corresponderían al consumo interno y alrededor de un millón a las exportaciones. Esto supondría un déficit superior a las 200.000 toneladas. Pese a esta diferencia entre oferta y demanda, la organización señala que el AOVE ha pasado de cotizar aproximadamente a 4,50 euros por kilo en enero a entre 3,35 y 3,50 euros en agosto.

A esta caída se suma, según la Comunidad de Labradores, un importante incremento de los costes. La organización se remite a datos de la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO) para señalar que producir un kilo de aceite se ha encarecido un 57% en los últimos años, principalmente por la subida de fertilizantes, carburantes y mano de obra. En el caso del olivar tradicional de secano, CLYGAL sitúa el coste real de producción entre 4,67 y 5,31 euros por kilo de aceite, por lo que considera que el kilo de aceituna destinado a AOVE debería rondar el euro para permitir al productor cubrir sus costes.

Ante este escenario, la organización almendralejense reclama al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una aplicación «inmediata y rigurosa» de la Ley de la Cadena Alimentaria. CLYGAL considera «intolerable» que los agricultores puedan verse obligados a comercializar sus cosechas por debajo de sus costes efectivos de producción y solicita una campaña de inspecciones de oficio a industrias y puestos compradores, acompañada de un régimen sancionador que evite que los productores soporten los márgenes de otros eslabones de la cadena.

Otro de los puntos en los que centra sus críticas es el incremento de las importaciones. Según los datos aportados por CLYGAL, las compras de aceite procedente de terceros países ajenos a la Unión Europea habrían aumentado un 84% durante esta campaña, hasta alcanzar las 73.400 toneladas a comienzos del verano, con una previsión de cerrar en torno a las 100.000. La organización cuestiona especialmente la entrada de producto procedente de países como Túnez o Marruecos bajo acuerdos preferenciales y denuncia que los productores españoles deben afrontar unas exigencias sociolaborales, medioambientales y fitosanitarias que, a su juicio, no se aplican en igualdad de condiciones al producto importado.

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Por ello, la Comunidad de Labradores reclama la implantación de las denominadas «cláusulas espejo», de manera que cualquier aceite importado deba cumplir los mismos requisitos exigidos a los productores españoles. CLYGAL rechaza además que la solución pase por retirar parte de la producción nacional cuando existan grandes cosechas y reclama, en su lugar, mayor control de las importaciones, un etiquetado transparente que detalle el porcentaje y origen de las mezclas y una defensa decidida del olivar tradicional, al que considera un elemento esencial para la economía, el empleo y la conservación medioambiental de numerosos municipios rurales.

Fuente: La Crónica de Badajoz