El hospital de día con comedor terapéutico del Materno Infantil de Badajoz ya está en funcionamiento

El nuevo hospital de día con comedor terapéutico de la Unidad de Hospitalización Breve de Psiquiatría Infanto-Juvenil del Materno Infantil de Badajoz ya está en funcionamiento. Tras resolverse el problema de falta de personal que obligó a retrasar la apertura de este recurso, que se ha implantado por primera vez en Extremadura, la plantilla necesaria ya se ha cubierto y ha comenzado a prestar atención a los primeros pacientes, según han confirmado fuentes de la Consejería de Salud.

Este servicio está destinado a menores de 14 años con problemas de salud mental que requieren una atención intensiva y evita en muchos casos ingresos hospitalarios completos, lo que permite que los pacientes sigan manteniendo vínculos con sus entornos familiares, educativos y sociales. Se trata, por tanto, de un recurso intermedio entre la atención ambulatoria y la hospitalización en la unidad de agudos.

El hospital de día, que ocupa un espacio de la quinta planta del Materno Infantil anexo a la unidad de salud mental para menores, dispone de poco más de 60 metros cuadrados. El Servicio Extremeño de Salud (SES) lo adecuó con una inversión de unos 50.000 euros. La obra civil estaba terminada hace meses, pero las dificultades para dotarlo de personal han impedido que se pudiera poner en marcha en los plazos inicialmente previstos.

Humanización

Además del comedor y un office, cuenta con un espacio neurosensorial y dos despachos para atender a pacientes y familiares. En este caso, como en el resto de la unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, se ha cuidado con mimo el equipamiento, para humanizar las instalaciones y que el paso de los pacientes por ellas sea lo más agradable posible dentro de su situación.

El comedor terapéutico, un programa integrado dentro de la actividad asistencial del hospital de día, está destinado a pacientes con trastornos de conducta alimentaria que previamente han precisado ingreso en la Unidad de Hospitalización Breve de la Infancia y la Niñez y también a sus familias. Según explican desde la consejería de Salud, se activa en función de las necesidades asistenciales y de la demanda que existe en cada momento.

Con este programa, los profesionales pueden realizar un mejor seguimiento de las conductas de los pacientes para determinar qué intervención es la más adecuada en cada caso.

Desde diciembre de 2025, se llevan a cabo intervenciones con niños dados de alta en la unidad de Psiquiatría Breve de la Infancia y la Niñez y el hospital de día con comedor terapéutico viene a reforzar esta atención.

La frecuencia de las intervenciones, el tipo o duración se adaptan a las necesidades de cada persona. De manera general, según señalan desde la consejería, los menores y sus familias son atendidos entre una y tres veces a la semana por distintos miembros del equipo multidisciplinar de la unidad (terapia ocupacional, psiquiatría, psicología Clínica...).

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Fuente: La Crónica de Badajoz