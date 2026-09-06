La Alcazaba de Badajoz se llena de leyendas esta noche con una ruta nocturna de Amigos de Badajoz

La Alcazaba de Badajoz será este sábado uno de los escenarios de la Noche en Blanco 2026 con una propuesta diferente para acercarse al principal monumento de la ciudad. Amigos de Badajoz volverá a participar en esta cita cultural con 'Una Alcazaba de leyenda', un recorrido nocturno que permitirá descubrir algunas de las historias y leyendas vinculadas a la fortaleza y a otros rincones de Badajoz.

La actividad comenzará a las 22.00 horas y tendrá como punto de partida las Casas Mudéjares, junto a la oficina de turismo de la plaza de San José. La participación será gratuita y no será necesario realizar una inscripción previa. Los asistentes únicamente tendrán que acudir al lugar de inicio, donde los guías voluntarios de la asociación organizarán los grupos sobre la marcha.

Una hora de recorrido

La visita tendrá una duración aproximada de una hora y estará planteada como un paseo tranquilo, pensado tanto para disfrutar en familia como para compartir con amigos. Durante el recorrido, los integrantes de Amigos de Badajoz irán relatando historias y leyendas relacionadas con la Alcazaba y con distintos episodios y espacios de la ciudad.

La iluminación nocturna de la fortaleza será uno de los elementos que contribuirán a crear una atmósfera especial durante la ruta. Desde distintos puntos del recinto será posible contemplar además una panorámica diferente de Badajoz iluminada, con el río Guadiana, sus puentes y el entorno de la fortaleza de San Cristóbal como parte del paisaje.

La iniciativa busca así ofrecer otra manera de conocer uno de los grandes símbolos del patrimonio pacense. Más allá de la visita habitual durante el día, la asociación plantea recorrer la Alcazaba cuando la ciudad ya está iluminada y detenerse en las historias que forman parte de la memoria de Badajoz.

Patrimonio como principal atractivo

'Una Alcazaba de leyenda' se integra además en una Noche en Blanco que vuelve a apostar por el patrimonio como uno de sus principales atractivos. La apertura nocturna de monumentos y espacios históricos permite durante unas horas descubrir algunos de los lugares más representativos de la ciudad desde una perspectiva diferente, con actividades y visitas repartidas por distintos puntos del Casco Antiguo.

La propuesta de Amigos de Badajoz recupera de esta forma una de las señas de identidad de la asociación: la divulgación del patrimonio y de la historia local a través de recorridos abiertos a los ciudadanos. En esta ocasión, el escenario elegido será la Alcazaba y sus alrededores, aprovechando precisamente el ambiente especial que genera la Noche en Blanco.

La organización anima a los pacenses y a quienes visiten la ciudad este sábado a sumarse a este paseo nocturno. No hay que reservar plaza: basta con acudir a las 22.00 horas a las Casas Mudéjares, en la plaza de San José, para incorporarse a uno de los grupos. La duración aproximada será de una hora.

Cartel de las visitas guiadas de la asociación Amigos de Badajoz durante La Noche en Blanco 2026. / La Crónica

Una Noche en Blanco con más de 180 actividades

La ruta por la Alcazaba formará parte de la decimoquinta edición de la Noche en Blanco de Badajoz, que este año alcanza su programación más amplia hasta la fecha. La ciudad contará con más de 180 actividades repartidas por 66 espacios, manteniendo el número de localizaciones del pasado año pero incrementando de forma notable la cantidad de propuestas. La programación se desarrollará principalmente entre las 22.00 y las 3.00 horas, con música, teatro, patrimonio, exposiciones, talleres y actividades para todos los públicos.

El Ayuntamiento de Badajoz prevé además que la celebración vuelva a superar los 100.000 visitantes. La Noche en Blanco arrancará oficialmente a las 21.30 horas en la plaza de España con el videomapping 'La máquina' y contará con escenarios y actividades en plazas, museos y monumentos del Casco Antiguo. Entre las novedades destacan la recuperación de la plaza de San José, con dos escenarios, una mayor presencia de talleres y propuestas familiares y un escenario de cultura accesible en el Museo de la Ciudad Luis de Morales. La Alcazaba, la Catedral, la Giralda, la ermita de la Soledad y distintos tramos de la muralla formarán también parte de una noche en la que Badajoz volverá a convertir su patrimonio y sus calles en un gran escenario cultural.

Fuente: La Crónica de Badajoz