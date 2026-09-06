Aparcar en el centro de Badajoz desde 1,99 euros: la promoción que rebaja el precio en Menacho y San Atón

Aparcar durante 12 horas en el centro de Badajoz desde 1,99 euros será posible durante las próximas semanas gracias a una campaña que busca facilitar el acceso a la zona comercial y contribuir a dinamizar la actividad de los negocios de la ciudad.

La iniciativa estará vigente del 7 al 29 de septiembre, ambos días incluidos, y ha sido puesta en marcha conjuntamente por el Ayuntamiento de Badajoz, la Asociación de Comerciantes de la Calle Menacho y Telpark, con el impulso de la Concejalía de Comercio. Así lo ha difundido a través de nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz en la tarde de este domingo.

Aparcar 12 horas desde 1,99 euros

La promoción permitirá a los usuarios acceder a tarifas especiales en los aparcamientos de Menacho y San Atón mediante los pases Multipass de Telpark. Durante el periodo de la campaña, el precio será de: 1,99 euros por 12 horas en el aparcamiento de Menacho y de 2,29 euros por 12 horas en el aparcamiento de San Atón.

Los precios promocionales estarán disponibles para adquirir los bonos de estacionamientos entre el 7 y el 29 de septiembre y suponen una rebaja respecto a las tarifas generales de los pases Multipass en ambos recintos. La iniciativa pretende facilitar los desplazamientos al centro de Badajoz para realizar compras, gestiones, acudir al trabajo o disfrutar de la oferta comercial, hostelera y de ocio de la ciudad.

¿Cuánto cuesta sin promoción?

Para conocer el ahorro que supone la promoción, es necesario tener en cuenta que los precios generales de los pases Multipass son diferentes en los aparcamientos de Menacho y San Atón.

En el parking de San Atón, sin aplicar promociones, el precio de cada pase depende del número de estacionamientos incluidos en el bono. Si se adquiere un bono de 5 pases cada uno de ellos tendrá un coste de 4,83 euros. En el caso de adquirir el bono con 10 pases el precio desciende hasta los 4,14 euros por pase. Y si se compra el bono con 20 pases el coste de cada uno se posiciona en 3,45 euros.

Frente a estas tarifas generales, la campaña permitirá estacionar 12 horas por 2,29 euros en San Atón durante el periodo promocional.

En el parking de Menacho, las tarifas generales de Multipass son más reducidas. Bono de 5 pases: 3,85 euros cada pase; bono de 10 pases: 3,30 euros cada pase; y bono de 20 pases: 2,75 euros cada pase.

Imagen de archivo del aparcamiento de Menacho en Badajoz. / Andrés Rodríguez

Durante la campaña, el precio será de 1,99 euros por 12 horas, lo que supone una reducción frente a cualquiera de las tarifas generales de Multipass en este aparcamiento.

Facilitar las compras en el centro

El objetivo de la iniciativa es facilitar el acceso al centro de Badajoz y favorecer la actividad comercial y hostelera, especialmente en el entorno de la calle Menacho, según detalla el consistorio en nota de prensa.

La campaña coincide con la llegada de septiembre y la recuperación de la actividad cotidiana después del periodo estival. Durante estas fechas aumentan los desplazamientos por motivos laborales, educativos y personales, así como las compras, gestiones y actividades de ocio.

El concejal delegado de Comercio, Eladio Buzo, destaca la importancia de esta campaña porque con ella se facilita que los vecinos "puedan acceder de forma cómoda a sus comercios, mercados, servicios y establecimientos hosteleros. Esta iniciativa contribuye a reforzar la vida urbana y a apoyar al tejido económico local desde una solución práctica y útil para la ciudadanía".

Según explica el ayuntamiento, la medida busca contribuir a reforzar la vida urbana y apoyar al tejido económico local mediante una solución práctica para la ciudadanía.

Bonos de 5, 10 o 20 pases

Los usuarios podrán acogerse a la promoción mediante la adquisición de paquetes Multipass de 5, 10 o 20 pases, disponibles a través de la aplicación de Telpark.

Una vez adquirido el paquete, el usuario únicamente tendrá que asociar la matrícula de su vehículo. El acceso y la salida del aparcamiento se realizarán automáticamente mediante lectura digital de matrícula, sin necesidad de retirar ticket ni realizar pagos manuales.

Además, la matrícula asociada podrá modificarse desde la propia aplicación, una opción que permite adaptar el uso de los pases a diferentes necesidades personales, familiares o laborales.

La aplicación también mostrará el precio habitual y el precio promocionado, de modo que el usuario pueda comprobar de forma sencilla el ahorro durante el periodo de la campaña.

30% de descuento para recargar vehículos eléctricos

La iniciativa incorpora además un incentivo relacionado con la movilidad sostenible. Los paquetes Multipass incluirán un 30% de descuento en la recarga de vehículos eléctricos hasta el 31 de diciembre de 2026.

Este descuento será aplicable en todos los aparcamientos de Telpark en España.

Noticias relacionadas

La promoción estará disponible del 7 al 29 de septiembre, ambos días incluidos, y pretende convertirse en un incentivo para quienes se desplacen al centro de Badajoz para comprar, trabajar, realizar gestiones o disfrutar de sus establecimientos comerciales y hosteleros.

Fuente: La Crónica de Badajoz