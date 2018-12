Acuerdo entre México y EEUU sobre los migrantes

La relación entre Estados Unidos y México por cuestiones migratorias entra en una nueva etapa. Los gobiernos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador anunciaron ayer que México acepta acoger a los migrantes de terceros países mientras EEUU tramita sus peticiones de asilo.

Algunas fuentes mexicanas aseguraron que no se trata de un acuerdo y Roberto Velázquez, un portavoz de Asuntos Exteriores, declaró a The New York Times que se trata de «un movimiento unilateral de EEUU al que (los mexicanos) teníamos que responder». Parece difícil de concebir, no obstante, que sea así. Ya en noviembre The Washington Post filtró que EEUU y el equipo de López Obrador, incluso antes de tomar posesión, pactaban un plan bautizado «quedarse en México». Este contemplaba lo anunciado ayer, que incluye permitir a los migrantes obtener visados de trabajo en México mientras se dirime su petición de asilo, un proceso que puede durar meses e incluso años.

La nueva relación entre ambos países, además, llega justo dos días después de que se hiciera público otro pacto, en ese caso económico.

Washington ha comprometido invertir en una iniciativa que combinará fondos públicos y privados 4.800 millones de dólares en ayuda al desarrollo para el sur de México.