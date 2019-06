Alberto Rodríguez releva a Echenique al frente de la Organización de Podemos

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Fíjate "rotoo", con Rastas, que imagen más desagradable, este no lleva corbata siquiera y no lleva los trajes de los buenos de M. Rajoy, Barcenas, Rodrigo Rato, los de la Gürtel ... indecente. Estos de podemos son unos rojillos que no saben vestirse.