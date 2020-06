Álvarez de Toledo a Iglesias: "Usted es hijo de un terrorista"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No he leido el cuerpo de la informacion. El Marques de Galapagar escribio un articulo en el que afirmaba que su padre pertenecio al FRAP. A pesar de todo, la "democrata" de la Presidenta de las Cortes, motu propio, no lo ha incluido en el diario de sesiones. Sin comentarios.