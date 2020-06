Álvarez de Toledo revienta la estrategia de Casado

Lamentable que nos dediquemos al “y tú más” Eso es lo que quieren todos los políticos, del signo que sean, tenernos enzarzados en memeces y ellos a lo suyo. No tienen nada que echarse a la cara los unos y los otros, igual de sanguinarios han sido. Pero parece que hay una amnesia colectiva y se olvidan los millones de asesinados por el dictador comunista Stalin. La represión, purgas y genocidio de este comunista parece que no han existido. La lista de dictadores comunistas es inmensa. Por tanto no se jacten de apuntar solo a la derecha, que por supuesto tiene igual de culpa (yo diría que están empatados) Respecto a los que nos desgobiernan, sí. Nos desgobiernan, eso es lo que hacen, desgraciadamente ninguno da la talla: Tenemos lo peor de lo peor, con diferencia: El presidente: cero patatero. El de la coleta: ni te cuento. La otra, el Echenique,…: para poner un circo. El Casado: ni de aprendiz. L a Toledo: que se vaya al cigarral. Los de Vox: no se enteran. Aquí el que se ríe de todos nosotros es el COVID-19. Que pena, la gente muriendo, pasando hambre, y por aquí a verlas venir. Vaya panda de inútiles que ahora digo y luego diego: peor no lo pueden hacer, ni a conciencia. INUTILES TOTALES.