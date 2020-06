Así se regulará la nueva normalidad

Repito que esto de la "nueva normalidad" me da un poco de mucho miedo. ¿Qué quiere decir el adjetivo de "nueva"? Pienso que si es "nueva" no será la misma normalidad que teníamos antes de la pandemia. ¿En que cambiará? ¿Para bien o para mal? Pedro Sánchez se guarda un as en la manga para sacarlo cuando haga falta. Siempre hace trampas o aquello que se dice:"la banca siempre gana" y nosotros a pagar. Lo de pasar la responsabilidad a las autonomías lo encuentro perfecto, nunca la hubieran tenido que perder. Pero, ¿qué pasará si alguna comunidad, esperemos que no sea así, quiere restringir la circulación para evitar un posible rebrote del virus? ¿Se le autorizará, sin subterfugios de ninguna clase?