Bajan las donaciones de sangre en los primeros días del desconfinamiento

No es necesario una llamada urgente, pero sí hay cierta preocupación porque han descendido las donaciones de sangre en Extremadura en los últimos días, justo cuando comienza a reactivarse poco a poco la actividad quirúrgica habitual en los centros hospitalarios de la comunidad.

La situación generada por el coronavirus ha supuesto también cambios importantes en esta actividad vital para los hospitales de la comunidad. El director del Banco de Sangre de Extremadura, José María Brull, reconoce que cuando comenzó el estado de alarma había un miedo generalizado en la población y eso produjo una baja importante de las donaciones. «No nos preocupó demasiado en ese momento porque también los hospitales empezaron a frenar la actividad quirúrgica muy significativamente», señala. Los días fueron pasando, la gente empezó a tomar medidas de seguridad y las donaciones volvieron a aumentar. Era también una buena razón para salir de casa en esos días de confinamiento más extremo.

Pero ahora la situación es distinta. «Resulta que cuando más se puede salir a la calle, estamos notando que se están registrando menos donaciones y no está funcionando como el mes pasado. Estamos notando que empieza a flaquear la cosa», señala Brull. Y la situación ahora es bien distinta porque la actividad empieza a retomarse en los quirófanos y las necesidades de sangre también están aumentando. «Las intervenciones han bajado mucho en las últimas semanas, pero ya nos estamos acercando a la normalización de los quirófanos y como no normalicemos también la donación las vamos a pasar canutas. Yo espero que se normalice la situación tras la primera fase de la desescalada y volvamos a las donaciones habituales. Si no, nos lo tendremos que currar de aquí al verano».

La actividad del Banco de Sangre, desde que comenzó la alerta sanitaria, se lleva a cabo mediante cita previa con el objetivo de evitar aglomeraciones. El calendario de los equipos móviles de donación se va cerrando semana a semana y basta con llamar por teléfono para pedir cita y acercarse a donar al punto más próximo. Ayer los profesionales del Banco de Sangre se desplazaron a Don Benito y a Villagarcía de la Torre. Hoy estarán en Mérida (centro de salud zona norte), en La Zarza (pabellón polideportivo) y en Tiétar (nave multiusos), mañana estarán en Bótoa con la Brigada Extremadura XI y el sábado se desplazarán hasta Jaraíz de la Vera (CP César Carlos). Los puntos fijos de donación en los hospitales extremeños, incluido en el Banco de Sangre de Extremadura, siguen abiertos en distintos horarios por las mañanas.