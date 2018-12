El beneficio ha subido el 100% en seis años y el salario medio el 0%

El resultado ordinario de las empresas no financieras creció el creció el 13,8% en el 2017, después de haber subido el 18,5% en el 2016, y en los tres primeros trimestres del 2018 acumula ya una mejora del 11,1%.

Los datos de la encuesta de la Central de Balances anual y trimestral que elabora el Banco de España, publicados ayer, constatan la mejora sostenida de los resultados de las empresas por sexto año consecutivo (desde el 2013) y aportan un dato novedoso y es que, por primera vez en los últimos ejercicios, vuelve a aumentar en el 2018 el endeudamiento de las sociedades. Según el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, cabe pensar que el proceso de desapalancamiento de las sociedades “posiblemente ya ha tocado fondo”, aunque algunas empresas todavía no han culminado su proceso para sanear sus balances.

Pese a la mejora de los resultados ordinarios, la remuneración media de los trabajadores apenas subió el 0,4% en el 2017 y el 1,5% en lo que va de año. Esta mejora relativa del salario medio en lo que va del 2018 contrasta con el avance del 11,1% del resultado ordinario y está impulsada sobre todo por los sectores de comercio y hostelería y por el de la industria, con aumentos medios en sus retribuciones del 3,3% y del 2,7% respectivamente. En el resto de las ramas los incrementos son más moderados, llegando incluso a una ligera disminución del salario medio en la rama de información y comunicaciones, del 0,8%.

En los seis años de mejora sostenida de las cuentas empresariales, el resultado ordinario se ha duplicado. En el mismo periodo, en el que las débiles subidas salariales han coexistido con descensos en la remuneración media (años 2015 y 2016) el sueldo medio acumula una variación nula (0%) respecto al punto de partida, del 2013.

Con todo, Arce destacó la mejora salarial del 2018 y subrayó que no se veía un crecimiento de la remuneración media como el que se atisba este año (del 1,5%) desde el ejercicio 2009. “La remuneración media evoluciona a ritmos más modestos en las empresas que aumentan o no varían el número de empleados y aumenta con más fuerzas en las empresas que disminuyen el número de empleos, aunque no hay una relación causal”, añadió Arce.

Resultado extraordinario / El análisis del Banco de España parte de una muestra de 484.395 empresas para la Central de Balances Integrada del 2017 (de carácter anual) y de otra de 926 sociedades para la Central de Balances Trimestral (hasta el tercer trimestre del 2018). En estas muestras no se incluyen las entidades financieras, pero sí un colectivo de grandes y pequeñas y medianas empresas (pymes).

Si además de la actividad ordinaria de las empresas se tienen en cuenta los resultados extraordinarios (por venta o deterioro de activos) y el pago de impuestos, los beneficios de las empresas crecen en lo que va del 2018 casi el 60% (59,5%), después de haber caído el 13,3% en el 2017 por la pérdida de valor de activos financieros. En el 2016 el avance fue del 46,1%.

La mejora de la actividad se extiende a la mayoría de los sectores y de las empresas, según el Banco de España.

El empleo, por su parte, mantuvo una tendencia creciente tanto en el 2017 (con un incremento del 5,1%) como durante los tres primeros trimestres del 2018, período en el que aumentó un 1,6 %, algo por debajo de la tasa registrada un año antes en la muestra trimestral (2,5 %). El crecimiento en 2018 se vio impulsado principalmente por el avance de la contratación de personal fijo, que aumentó un 2%.

Los gastos de personal crecieron el 5,5% en el 2017 como consecuencia, principalmente, de la positiva evolución del empleo. Durante los tres primeros trimestres del 2018 estos gastos avanzaron el 3,2% debido tanto al crecimiento de las plantillas como al de la remuneración media.

Además, los datos del Banco de España ponen de manifiesto que la mejora reciente de la actividad de las empresas en un contexto de mayor dinamismo de la demanda interna, de modo que tanto las compras como las ventas en España ganaron peso relativo respecto al año anterior. Entre enero y septiembre del 2018 el peso de las ventas y las compras en el mercado interior se han situado en el 80,2% y el 69,5% del total, frente al 79,3% y el 67,2% resgistrados en el mismo periodo del 2017.