Elizabeth Warren tiene a Scarlett Johansson y al músico John Legend; Mike Bloomberg, a Clint Eastwood y Michael Douglas; Joe Biden, a Tom Hanks y el escritor George R. R. Martin; y Pete Buttigieg, a Jennifer Aniston, Barbra Streisand, Michael J. Fox, Robert DeNiro, Ben Harper, David Crosby o Gwyneth Paltrow. Ninguno de ellos puede competir, sin embargo, con el tirón que tiene entre las celebridades Bernie Sanders, particularmente entre los músicos, desde los grandes de la escena independiente a las nuevas heroínas de la música más comercial como Ariana Grande, Miley Cyrus o Cardi B, que hacen furor entre los más jóvenes. Sanders es el candidato de los votantes menores de 45 años.

No deja de tener su misterio porque el socialdemócrata de 78 años es el más viejo de los candidatos. «Bernie es cool porque no es cool. Su gracia está en su autenticidad», explicaba recientemente un relaciones públicas de Hollywood. Muchos de sus mítines los está cerrando con grandes conciertos. En Detroit le acompañó Jack White; en Tacoma (Washington), Portugal. The Man; en Iowa, Bon Iver y Vampire Weekend; en New Hampshire, The Strokes. También le han mostrado su apoyo los actores Danny Glover, Danny De Vito, Tim Robbins, Mark Ruffalo, Michael Moore o Dick Van Dyke.