Bernie gana también las primarias de la cultura pop

Elizabeth Warren tiene a Scarlett Johansson y el músico John Legend; Mike Bloomberg, a Clint Eastwood y Michael Douglas; Joe Biden, a Tom Hanks y el escritor George R. R. Martin; y Pete Buttigieg, a Jennifer Aniston, Barbra Streisand, Michael J. Fox, Robert DeNiro, Ben Harper, David Crosby o Gwyneth Paltrow. Ninguno de ellos puede competir, sin embargo, con el tirón que tiene entre las celebridades Bernie Sanders, particularmente entre los músicos, desde los grandes de la escena independiente a las nuevas heroínas de la música más comercial como Ariana Grande, Miley Cyrus o Cardi B, que hacen furor entre los más jóvenes. Su campaña no solo está publicitando su respaldo, sino que los ha integrado como un elemento más de sus mítines. Es difícil cuantificar su impacto. De lo que no hay duda es que Sanders es el indiscutible candidato de los votantes menores de 45 años.

No deja de tener su misterio porque el socialdemócrata de 78 años es el más viejo de todos los candidatos, un hombre poco dado a la ironía, alérgico a publicitar su vida privada y totalmente desconectado de las últimas tendencias. "Bernie es 'cool' porque no es 'cool'. Su gracia está en su autenticidad", explicaba recientemente un relaciones públicas de Hollywood. Muchos de sus mítines los está cerrando con grandes conciertos, una fórmula que nadie había explorado con tanta intensidad hasta ahora. En Detroit le acompañó Jack White; en Tacoma (Washington), Portugal. The Man; en Iowa, Bon Iver y Vampire Weekend; en New Hampshire, The Strokes. Y algunos de sus seguidores más ilustres, como Grande, están aprovechando sus giras para registrar votantes.

"Sanders es el único candidato sin respaldo de las grandes corporaciones y representa nuestra única oportunidad para derrocar al poder empresarial y devolver la democracia a EE UU", dijo recientemente el cantante de los Strokes, Julian Casablanca. Su campaña trata de capitalizar también el apoyo de raperos como Killer Mike, Lil Yachty o T.I., un buen trampolín para acercarse al decisivo voto negro. Un universo para el que cuenta también con la cantante Lizzo o el veterano actor Danny Glover. "Si Martin Luther King estuviera hoy con nosotros, votaría por Sanders", ha dicho Glover.

Otros rostros con pedigrí de Hollywood están haciendo campaña a su lado o en las redes sociales. Desde Danny DeVito, que no deja de pedir donaciones, a Tim Robbins, Mark Ruffalo, Michael Moore o Dick Van Dyke, que a sus 94 años pidió recientemente a los votantes más mayores que se dejen llevar por el 'Feel the Bern'. "Por qué no votaría una persona mayor por alguien con semejante trayectoria, experiencia y honestidad", decía.