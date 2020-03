Borrell alerta del "riesgo de gran confrontación militar" por la crisis siria

El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, se ha referido este viernes al episodio bélico ocurrido en las últimas horas entre Turquía y Siria y ha advertido de que existe "un riesgo de caer en una gran confrontación militar internacional abierta" a causa de la crisis siria, donde en las últimas horas han muerto al menos 33 soldados turcos.

"La escalada actual se debe detener de manera urgente. Existe un riesgo de caer en una gran confrontación militar internacional abierta", ha señalado Borrell en su cuenta de Twitter después de que la OTAN confirmara que este viernes se reunirá el Consejo del Atlántico Norte, máximo órgano de decisión aliado, para abordar la situación en Siria.

(1/2) #Idlib - Ongoing escalation around needs to stop urgently. There is a risk of sliding into a major open international military confrontation. It is also causing unbearable humanitarian suffering and putting civilians in danger.