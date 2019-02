Byzness, información económica para nuevos tiempos

Los nuevos consumidores de información económica han crecido con la crisis y están transformando el mundo empezando por sus finanzas. No compran un coche, lo comparten. Alquilan habitaciones en su hogar no solo para ganar un sobresueldo, si no también para conocer gente diferente. Pagan una cuota mensual para acceder a un catálogo infinito de música o vídeo. Venden los bienes que ya no necesitan vía aplicaciones de móvil. Aprenden con vídeo tutoriales y enriquecen su currículo con MOOC. Crean empresas o proyectos profesionales que financian a través de 'crowdfunding'. En definitiva, dan un gran valor a las experiencias y buscan que su forma de gestionar su dinero refleje quiénes son y qué quieren.

Hasta ahora, no había ningún medio en el mercado en lengua española que estuviese pensando para este público, que ya es numeroso, que consume de forma diferente, que está dejando de ser alternativo para ser 'mainstream'. Del deseo de acompañar a estos lectores ha nacido BYZness: un medio de comunicación económico, 100% digital, creado por Grupo Zeta y formado por una plantilla de periodistas financieros con experiencia en periodismo digital, en ámbitos como la radio, televisión, prensa y redes sociales.

BYZness, coordinado por Agustina Barbaresi, quiere conectar con los que están interesados en la economía sin saberlo, sin comprender las implicaciones que tiene en su día a día: los que quieren estar al día de las nuevas tecnologías y la innovación, los emprendedores y creadores de 'start-ups', los que tienen dificultades para hacer crecer sus ahorros o los que quieren aprender cómo invertir, los que buscan un cambio o reinvención profesional, o los que abogan por un mundo más sostenible y responsable.

La nueva cabecera de Grupo Zeta se dirige principalmente a la generación Y ('millennials'), y también a parte de las generaciones Z (post millennials o centennials) y X. Es decir, lectores potenciales de 20 a 45 años.

La economía, en especial las cuestiones que tienen que ver con las finanzas personales (el ahorro, los impuestos, el ahorro, las hipotecas, ) tiene un gran impacto en la vida de las personas. Pero muchos de los que se encuentra en estas franjas de edad no se informan sobre ella habitualmente. Y, cuando lo hacen, muchas veces recurren a fuentes no contrastadas, pudiendo caer en las redes de los bulos e incluso ser víctimas de estafas.

UTILIDAD Y ADECUACIÓN

El público joven se distancia mayoritariamente de los contenidos económicos porque las temáticas no son útiles o adecuadas, porque no la encuentran en los formatos digitales que utilizan habitualmente porque los enfoques no son atractivos o porque el lenguaje es demasiado técnico. Además, actualmente hay un espectro temático que no recibe una cobertura recurrente por parte de los medios especializados en economía: innovación, 'star-tups', tecnologías disruptivas, inversión alternativa, sostenibilidad, transformación empresarial, economía verde, economía colaborativa, economía circular, banca ética

BYZness cubre estas cuestiones y lo hace incorporando nuevas formas de narrar, como las infografías dinámicas. El nuevo portal de Grupo Zeta se nutre de la nueva economía, aboga por tratar con el dinero desde otra perspectiva y conectar con su público donde está. Para conseguirlo, cuenta con una estrategia propia en redes sociales, con perfiles propios en las principales plataformas: Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, YouTube y Pinterest.

Los tres pilares de Grupo Zeta Economía: EL PERIÓDICO, BYZness e Invertia.

Grupo Zeta ya está presente en el mundo de la economía a través de los contenidos especializados de EL PERIÓDICO y de Invertia, el portal financiero de Telefónica. Esta es una oferta nueva y diferenciada que mantendrá las señas de identidad editorial del grupo: rigor y claridad.

El equipo de EL PERIÓDICO cuenta con un equipo consolidado, que desde hace 40 años cubre toda la información relacionada con los temas de la gran economía: macroeconomía, fiscalidad, política económica o grandes corporaciones, entre otros. Invertia, por su parte, tiene el prestigio de ser un portal de referencia en contenidos de mercados y estrategia de inversión.

BYZness se posiciona con su propio espacio y personalidad, con una redacción propia y una narrativa singular, entre ambas cabeceras, ofreciendo una nueva lectura, útil y ágil, de la actualidad económica.