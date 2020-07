Cáceres, la provincia española que más uso da a la mascarilla

El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Se ve que damos poca importancia a los miles de muertos que se ha cobrado la primera tanda del covid 19. Si cada uno de nosotros no ponemos toda la precaución y responsabilidad en hacer uso de la mascarilla , que nos guste, o no, no nos va a quedar mas remedio que aceptarlo por las buenas , de otra manera si tienen que obligarnos a ello, entonces si que nos vamos a enterar.