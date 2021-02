La caducidad de licencias de software deja sin prácticas a alumnos de FP

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Esto demuestra lo que les importa la educación. Que no se preocupen los alumnos y padres los chicos aprobarán igualmente. Cada reforma de ley educativa supone una rebaja en esfuerzo, conocimientos y pruebas para demostrarlos. Hoy se puede matricular una vaca y un niño y ambos sin problemas terminarán los estudios en los que se matriculen. Una sociedad poco culta es más manejable. Luego vendrán profesionales de otros países donde la educación sí es importante y ocuparán aquí los puestos para los que los políticos no han querido preparar a los jóvenes... siempre habrá trabajos mal pagados para los pero preparados. Aquí los padres ni protestan mientras sus hijos aprueben aunque no adquieran conocimientos.