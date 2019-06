Camps acusa a Puig y Oltra de "persecución política" y al juez de la Mata de hacer un auto "sin pies ni cabeza"

Francisco Camps, expresident de la Generalitat valenciana, ha acusado este martes a Ximo Puig, actual president en funciones de la Comunitat Valenciana, y a Mónica Oltra, vicepresidenta en funciones, de estar llevando a cabo una "persecución política" contra él. El exdirigente popular lo ha hecho después de que la Abogacía de la Generalitat haya pedido una nueva pericia en el caso que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1 y que en cualquier caso mantenga su petición de malversación y prevaricación, en contra del criterio de la Fiscalía, que pide el sobreseimiento basándose en parte en un informe de la Intervención de la Generalitat.

"El informe dice que no hay quebranto alguno para las arcas de la Generalitat y cuando ven que se les acaba el tiempo, en el último minuto como los malos perdedores, rápidamente buscan un tiempo más de descuento para seguir manteniéndome en las circunstancias en las que me he visto envuelto en los últimos años", ha criticado. Camps se ha referido a Puig como "el hombre del flequillo cambiante" y a Oltra como "la mujer de las camisetas". Y ha instado a Puig a "pedir perdón porque no puede utilizar a un órgano independiente para su propio beneficio o cuestión política".

CONTRA DE LA MATA

Además, ha cargado también contra el auto del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que insta a investigarlo por un posible delito de prevaricación administrativa por la adjudicación de algunos contratos a la trama Gürtel. "El auto no tiene ni pies ni cabeza, y miren que he visto autos estos años. No hay un sólo dato objetivo, ninguna indicación por mi parte y la directora general dijo que no había hablado conmigo", ha apuntado Camps. Ha aprovechado para recordar que el juez fue "director general" en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para lo que dice que "hay que ser un tío muy de la causa de la izquierda".

LA VISITA DEL PAPA

Camps ha realizado estas declaraciones antes y después de declarar como investigado en la causa que investiga presuntas irregularidades en la visita del Papa a València en el 2006, pero ha descartado que existieran y ha asegurado que la fundación que la organizó era privada, uno de los puntos que se estudia en la causa.

Eso sí, no ha sabido explicar por qué se le perdonaron deudas a la Fundación desde la Administración que él dirigía. "Esa cuestión no sé si es así, debería responder quien lo hizo, eso a quien corresponda", ha deslizado. Isabel Bonig, actual presidenta del PPCV y 'exconsellera' de Infrarestructuras en esa época, deberá declarar como responsable orgánica de VAERSA, la empresa pública que habría perdonado varias factorías.

SE ABSUELVE MORALMENTE

Preguntado por todos los casos que ha tenido que afrontar y en los que aún está inmerso, Camps ha dicho que "absuelto moralmente estoy, desde el momento en que no ha sucedido nada de lo que se dice". "Vamos a ver si también judicialmente, mediáticamente para algunos periodistas sé que no", ha señalado.