El caos de los datos oficiales

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Dando por sentado que los datos oficiales (los facilitados hoy para el día de ayer son: Casos 222.857, Fallecidos 26.299) no son reales sino que son muchos más y que están cambiando los criterios sobre la marcha, es decir están cambiando las reglas del partido mientras éste se está jugando. Con lo que no hay quien se aclare. Además se hacen trampas en el solitario, por ejemplo hoy dicen que hay 1.095 casos más que el día anterior, cuando los datos de ayer dicen que fueron 222.857 y los del día anterior decían que había 221.447 (los de ayer menos los de antes de ayer 222.857-221.447=1.410) ¿De dónde sacan los 1.095? Y no es el único caso ni mucho menos, es el más reciente.