Carmona persigue y forcejea con un maltratador que robó el móvil a su ex

El exconcejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid Antonio Miguel Carmona protagonizó la noche de este jueves una persecución en la calle, cuando observó cómo un supuesto maltratador había robado el móvil a su expareja y había salido huyendo. Tras 10 minutos corriendo detrás de él, acabaron y finalmente recuperó el teléfono aunque él resultó herido leve, con una falange de la mano derecha.

El suceso ha sido narrado por el presentador y humorista Pedro Ruiz, en su cuenta de twitter, que presenció lo ocurrido pues se encontraba cenando en una terraza sobre las 22.30 horas, precisamente con Carmona, en el restaurante Casa Rafa, en la calle Narváez, 68.

Según explica, apareció una chica ante ellos de "veintitantos años" llorando, "aparentemente zarandeada e impotente" explicando que alguien "violentamente le acababa de robar el móvil". El supuesto ladrón, de unos 30 años, "pelo afro, fuerte y velocísimo", había salido corriendo y, entonces, Carmona, "se levantó como movido por un resorte" y empezó a correr tras el joven.

Ruiz narra que se quedó junto con la muchacha en el portal de su casa mientras que Carmona y el aparcacoches del restaurante salieron tras el supuesto ladrón. "Pasaron diez minutos e imaginé que se habría escapado sin remedio", comenta el presentador de televisión, quien finalmente desvela en el hilo que el político apareció "sudoroso, con la fatiga en su rostro y la mano hinchada".

Carmona, como indica Ruiz, consiguió atrapar al joven, resultando herido leve con una falange de un dedo de la mano derecha rota, han indicado a Europa Press fuentes próximas al político.

...le devolvió el móvil. Esto no es ni ficción ni exageracion alguna. Me quedo corto. Fue anoche. No lo filmó nadie y no es campaña electoral. El político es @AntonioMiguelC! Chapeau!