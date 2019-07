Casado avisa sobre Cataluña

Pablo Casado ha trabajado durante la última semana en el discurso que pronunciará mañana en el debate de investidura al que se presenta el candidato socialista, Pedro Sánchez. El primer borrador redactado por su gabinete después de múltiples conversaciones con el presidente del PP se fue modificando con el paso de las jornadas y las noticias que se iban conociendo de la tumultuosa relación del PSOE y su socio preferente, Unidas Podemos. Y, el viernes, Casado ya se quedó el texto para retocarlo a su gusto y hacerlo suyo.

En la tribuna, Casado argumentará su decisión de no facilitar la elección de Sánchez con la abstención de los 66 diputados de su grupo. Considera que le corresponde «elaborar un proyecto de oposición y tener lista una alternativa para ofrecérsela a los ciudadanos», según recuerda uno de los asesores que ha participado en la elaboración del texto. El líder conservador estima que no es creíble que Sánchez pase del «no es no» a Mariano Rajoy en 2016 a reclamarles ahora a ellos la abstención, «sin haber cambiado en nada su posición» respecto a un tema clave para los populares: el independentismo en Cataluña. Este será uno de los ejes del discurso de Casado. Afeará a Sánchez el acuerdo del PSC y Junts per Catalunya en la Diputación de Barcelona, que no haya vetado a la socialista María Chivite que pueda presidir Navarra gracias a la abstención de Bildu y que apoyará al acuerdo para impedir que el popular Xavier García Albiol volviera a ser alcalde de Badalona.

LOS INDULTOS / Casado reclamará al jefe del Ejecutivo en funciones que, sea o no investido presidente, en otoño, cuando se conozca la sentencia del procés y ante el riesgo de movilizaciones de los independentistas en las calles, sea firme con ERC y Junts per Catalunya. «Le recordará que entonces ya habrá una sentencia y que la justicia siempre tiene que tener la última palabra», apunta el asesor del presidente del PP, en referencia a la posibilidad de que el Gobierno pueda indultar en el futuro a los dirigentes independentistas si son finalmente condenados.

El presidente del PP ofrecerá a Sánchez su apoyo para aplicar el artículo 155 de la Constitución en caso de que lo crea conveniente. Si finalmente se conforma un Gobierno, el PSOE cuenta con mayoría absoluta en el Senado, que es la Cámara que debe refrendar las medidas que proponga el Ejecutivo. Aunque Rajoy, en el 2017, también la tenía y quiso ir de la mano del PSOE y Ciudadanos para intervenir la Generalitat de Cataluña.

Casado propondrá al político socialista que si logra desbloquear la situación y ser investido en la votación del jueves, cuando solo necesitará más síes que noes (en la del martes necesitaría la mayoría absoluta que conceden 176 votos), puede llamarle para negociar los «11 pactos de Estado» de los que le ha hablado en las últimas semanas, en las cuatro reuniones que ha mantenido con él tras las generales de abril. Esos acuerdos, que después en el día a día pueden ser muy difíciles de cerrar, pueden dar «estabilidad» a España, sostendrá el líder popular. Además del dosier catalán, le propone pactos sobre educación, agua, infraestructuras, pensiones y violencia de género, entre otros.

Cataluña también estará muy presente en el discurso de Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. El político catalán ha sustentado en las supuestas concesiones de Sánchez al independentismo catalán su veto al PSOE, así que aprovechará su diatriba para argumentar ese cordón sanitario que le ha puesto al secretario general. Según fuentes de Ciudadanos, Rivera explicará «por qué el proyecto político de Sánchez es antagónico al de Ciudadanos» y por qué ese proyecto es «peligroso» para el futuro de los españoles.

Los 57 votos del partido naranja habrían sido suficientes para, sumados a los 123 de los socialistas, formar una mayoría sólida en el Congreso. Sin embargo, Rivera cree que puede acabar ganando el pulso al PP en la derecha y descartó ya en la campaña esa opción. Según Francesc de Carreras contó en una entrevista en El País, el dirigente naranja le dijo que un «partido bisagra» no gobierna y lo que pretende es «sustituir» a los populares.

«TOTALITARISMO SECTARIO» / Fuentes de Vox explicaron que el presidente de la formación de ultraderecha, Santiago Abascal, lleva trabajando «desde hace días» en el texto que supondrá su «primera oportunidad para dirigirse a todos los españoles desde la tribuna del Congreso». Abascal insistirá en que ve a España «en situación de emergencia nacional» y subrayará la necesidad de «restaurar el orden constitucional en Cataluña» y «frenar el avance de las fuerzas separatistas». El dirigente radical denunciará el «totalitarismo sectario de la izquierda» y «el olvido de las clases medias y más desfavorecidas». Además, abordará la crisis demográfica, el paro y «el tamaño desorbitado» de la Administración. Si algo queda claro es que Pedro Sánchez no se enfrentará a partir de mañana a una sesión de investidura ni mucho menos cómoda, algo que, por otro lado, era lo esperado ya que cada uno trata de marcar terreno en el primer acto de la legislatura.