Casado da marcha atrás en su oferta a Ciudadanos

Durante los últimos días, populares y liberales han intercambiado públicamente distintas propuestas para alcanzar un pacto poselectoral. Pero parece que esta estrategia no convence al líder del PP. Pablo Casado ha dado marcha atrás y ha asegurado que será después del 28-A cuando decidan con quién pactar. Sobre la oferta que le hizo a Albert Rivera para ocupar la cartera de Exteriores en un hipotético Gobierno encabezado por el PP, ha señalado que "no era ningún recado". "No estamos para ofrecer cargos y menos antes de que se forme el Gobierno", ha insistido.

En un acto celebrado en Madrid este jueves para presentar a los candidatos al Congreso y al Senado, Casado ha querido dirigirse a los votantes de Cs y Vox para pedirles que unifiquen el voto, principalmente en aquellas provincias más pequeñas a las que corresponden tres diputados. " Todo el mundo está entendiendo que si se dispersa el voto Sánchez tiene más probabilidades de ganar", ha apuntado.