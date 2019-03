La cesión de la carretera Badajoz-Cáceres al Estado es un ejemplo de cooperación, según la Junta

Si hay algo que me subleva es que me tomen por enano mental. Miren Vds. en la tira de años que han gobernado, mas bien mandado, han despilfarrado dinero a barullo, no han sabido invertir los muchisimos millones que nos mandaba Europa, y ahora, "NO TIENEN UN PUTO EURO". Las carreteras se estan deteriorando, los centros educativos lo mismo, las obras en marcha se tienen que parar con una serie de subterfugios. A que seguir.