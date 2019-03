El comercio tradicional dice que más días festivos de apertura no les ha beneficiado

Los pequeños y medianos comercios de las grandes ciudades extremeñas no han experimentado beneficios en sus ventas con la recuperación de los 16 festivos de apertura anuales, según representantes del sector, que lamentan sin embargo que sí han sufrido incrementos en sus costes al verse obligados a abrir esos días. Desde que el Tribunal Supremo decidiera el pasado verano que Cáceres y Badajoz recuperasen la declaración como «zonas de gran afluencia turística» , y por tanto la apertura de los 16 festivos, los comercios tradicionales no han logrado ningún beneficio, ha dicho el secretario general de Comercio de UGT Extremadura, José Selva. Por contra, estos comercios se ven abocados a abrir los domingos para no perder visibilidad frente a las grandes superficies, con las repercusiones en aumentos de costes.

El presidente del Centro Comercial Abierto de Menacho (Badajoz), Félix Retamar, aseguró ayer que en el caso de la capital pacense, los comercios locales no han encontrado aún beneficio alguno en ventas durante estos festivos de apertura. En este sentido, Retamar confía en que estas aperturas en domingo «sirvan de cara al futuro», dentro de una estrategia más a largo plazo. En el caso de Cáceres, la recuperación de días festivos tampoco ha creado una gran expectación en los clientes, y por tanto las ventas han sido escasas, aseguró José Selva.