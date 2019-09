Cs pide a Vara que "no esconda la cabeza" y reivindique a Sánchez la financiación

El portavoz adjunto del grupo parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha pedido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que "no esconda la cabeza" y "salga a la calle" a reivindicar ante el Gobierno central "lo que es justo" para la comunidad en materia de financiación.

Tras subrayar que el PSOE "tiene la obligación de forma gobierno", ha defendido que el Ejecutivo nacional "no" debe convertirse en un "impedimento" para que llegue a Extremadura la "financiación" que requiere la comunidad, y ha incidido en que en todo caso "el único responsable de que no haya gobierno y Extremadura no tenga la financiación necesaria es el PSOE de Pedro Sánchez".

De este modo, ha instado a Vara a que "no esconda la cabeza y salga a la calle a reivindicar aquello que es justo" porque "es el presidente de todos los extremeños, los que le votaron y los que no"; al tiempo que ha instado al jefe del Ejecutivo regional a exigir a Pedro Sánchez la formación de gobierno "lo antes posible".

Así se ha pronunciado David Salazar este martes en Mérida en rueda de prensa para valorar los datos "nada buenos" de paro registrados en agosto en Extremadura, y que según ha incidido suponen "un duro mazazo".

"Septiembre es uno de los dos meses más duros del año y volvemos a dar un paso atrás en materia de empleo" y a "volver a estar más cerca de los 100.000 parados", ha espetado el diputado de Ciudadanos, quien ha alertado también de que las cifras de paro evidencian también que Extremadura "es la comunidad donde más difícil es ser mujer, donde hay una mayor desigualdad".

En este punto, ha instado a que "ese feminismo que muestra la Junta no se quede sólo en palabrería y muestre actos y medidas concretas" para reducir la "brecha" entre hombres y mujeres en la comunidad.

Al mismo tiempo, Salazar ha reconocido que a Ciudadanos le "preocupa" la "debilidad" que muestra el mercado laboral extremeño, con una "mayoría" de contratos "precarios".

Medidas

Ante esta situación, el diputado de Ciudadanos ha insistido en que su partido tiene la "mano" a la Junta de Extremadura, dentro de su idea de practicar una "oposición útil", y ha abogado por una mayor inversión autonómica en I+D+i y por medidas que permitan "ahondar" en la productividad de las empresas.

Al respecto, ha considerado que la Junta de Extremadura "debe analizar otro tipo de datos macroeconóimcos" como la caída en la venta de coches o la ralentización en la producción de la industria o que el turismo está "estancado", para darse cuenta --ha dicho-- de que podría producirse "una nueva recesión" en la economía extremeña.