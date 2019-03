La diputación llevará la magia a doce municipios

El diputado provincial de Cultura, Ricardo Cabezas, presentó ayer el I Festival de Magia con Encantamiento ‘Badakadabra’, que llegará a Segura de León y a otros once municipios de la provincia. Son espectáculos de la productora Proyecto Cultura: The Lovers de Christian Magritte, Magia para niños de 3 a 117 años, de Fernando Flores; y Me parto de magia, de Toni Rivero.

El programa será los días 1, 3, 10 y 31 de mayo y 7, 15 y 22 de junio, y llegará a Segura de León, Jerez de los Caballeros, Villalba de los Barros, Llerena, Orellana la Vieja, Nogales, Magacela, Esparragalejo, Campanario, Zafra, Fuente de Cantos y Monterrubio de la Serena.

El alcalde de Monterrubio, Jesús Martín, agradeció que se lleve a pequeños municipios programas culturales que difícilmente podría ponerse en marcha desde el ayuntamiento.

Así mismo, el diputado delegado del Área de Cultura defendió los objetivos de esta iniciativa, que son «hacer realidad las actuaciones de artistas profesionales extremeños en esta variante de las artes escénicas, ofreciendo espectáculos diferentes y de calidad», así como «poner en valor el arte de la magia y a sus profesionales», con actuaciones en las que también interviene el humor, la música y la danza.