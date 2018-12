Donald Trump retira las tropas de Siria tras «la derrota del califato»

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, retira sus tropas de Siria. El repliegue, según informó la Casa Blanca en un comunicado, ya ha comenzado. No está claro el calendario, pero fuentes de la Administración confirmaron a medios estadounidenses que el presidente ha aprobado la retirada «rápida» y «completa» de los cerca de dos mil efectivos que seguían en el país, un proceso que, según The New York Times, podría completarse en los próximos 30 días. Fuentes del Departamento de Estado anunciaron también que todo su personal saldrá de Siria en 24 horas.

Después de que varios medios avanzaran la decisión, Trump colgó un mensaje en Twitter: «Hemos derrotado al Estado Islámico en Siria, mi única razón para estar allí durante la presidencia Trump». Su portavoz, Sarah Huckabee Sanders, emitió el comunicado asegurando que «EEUU ha derrotado al califato territorial» y anunciando el inicio del repliegue. Sanders habló de «transición a una nueva fase de esta campaña», pero no dio más detalles de esa «nueva fase», en la que podría mantenerse la campaña aérea. La portavoz declaró también que EEUU «está listo para volver a involucrarse a todos los niveles para defender los intereses americanos cuando sea necesario».

Altos mandos del equipo de seguridad nacional de Trump y del Pentágono, incluyendo el secretario de Defensa, James Mattis, han pasado los últimos días intentando disuadir al presidente en reuniones y conferencias telefónicas. Según The New York Times, trataban de convencerle de que el giro significativo en la política de seguridad nacional básicamente cedería Siria a Irán y Rusia precisamente en un momento que llama a EEUU a plantar cara a esos dos países y a la expansión de su influencia en la región.

El viernes pasado habló por teléfono con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que desde el primer momento se ha opuesto a la alianza de Washington con los kurdos e informó al mandatario estadounidense de que iba a lanzar su ofensiva contra ellos pronto. A partir de ese momento, según el Journal, se aceleraron los planes de salida. Aunque se discutió la posibilidad de una retirada estadounidense escalonada, Trump ha optado por una salida total y «lo más rápida posible».

Ha enmarcado su decisión en lo que define como una victoria en la lucha contra el EI, que según EEUU ha perdido el 90% del territorio que controlaba en Irak y Siria, pero han sido numerosas las voces contrarias. Entre los críticos se encuentran varios legisladores republicanos, como el senador Marco Rubio, que ha hablado de un «error enorme», o Lindsay Graham, que ha tirado a Trump donde más le duele comparando su decisión con «un error tipo (Barack) Obama».