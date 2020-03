Dos jóvenes elevan a seis los casos de coronavirus confirmados en la región

Sube la incidencia del coronavirus en la región. El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, informó ayer de la confirmación de dos nuevos casos de personas infectadas por el Covid-19, en concreto, se trata de dos mujeres de 20 y 21 años pertenecientes al área de salud de Badajoz, sin ninguna relación entre ellas, y que habían estado recientemente de viaje en el norte de Italia, donde se ha producido el contagio. Las jóvenes presentan síntomas de carácter leve, por lo que permanecen en aislamiento domiciliario. Estos dos casos se suman a los cuatro positivos que Sanidad confirmó el pasado domingo, dos de ellos en el área de salud de Llerena-Zafra, uno en la de Cáceres y otro en la de Coria. Todos ellos, a día de hoy, tienen un pronóstico «bueno».

Vergeles informó de que las dos afectadas ya traían «síntomas» durante el viaje de vuelta a España. Cuando aterrizaron se pusieron en contacto con el 112 de Extremadura, por lo que el control de detección del virus se realizó en las casas y, por ende, la red de contactos estrechos en ambos casos ha sido «muy escaso, por no decir nulo», ya que solo ha sido con sus familiares. Por contra, no ocurre lo mismo con los contactos estrechos que hubieran tenido en el vuelo, ya que ambas viajaron en el mismo avión desde Italia con destino a España. Por ello, la consejería informará de este hecho al Ministerio de Sanidad y a la compañía aérea Aena para identificar a las personas que compartieron aeronave.

Con respecto al estado de salud que presentan los cuatro varones infectados por coronavirus, con edades comprendidas entre los 19 y 58 años, y que fueron los primeros casos en detectarse en la comunidad, Vergeles señaló que todos presentan sintomatología leve y siguen en situación de aislamiento domiciliario. En concreto, el pronóstico del afectado perteneciente al área de salud de Coria, de 56 años, es «muy bueno»; al igual que el del paciente del área de Cáceres, también de 56 años, del que el Servicio Extremeño de Salud tiene «a todos los contactos ya controlados». Sobre los dos pacientes del área de salud de Llerena-Zafra, en el caso del hombre de 58 años se encuentra «bien clínicamente» y ya se ha realizado su estudio de contactos; y en el caso del joven de 19 años también está «bien clinicamente», pero su estudio de contactos no se ha terminado «porque ha tenido una red de contactos mayor y se están buscando aquellos contactos estrechos».

PRUEBAS REALIZADAS / Sobre este asunto, Vergeles indicó que hasta el momento se han realizado 46 pruebas de detección del virus, de las que 40 han dado negativo y seis positivo, mientras que el teléfono 112 ha recibido 297 llamadas relacionadas con el coronavirus en las últimas 72 horas. En este sentido, el consejero destaca la «amplia actividad» que se está llevando a cabo para la toma de muestras, por lo que afirma que los ciudadanos «tienen que confiar» en el sistema sanitario extremeño. Asimismo, anima a la población extremeña a que si tiene alguna duda, o viene de alguna zona geográfica con coronavirus y presenta síntomas, llame al centro de urgencias 112.

Cabe recordar que el aislamiento domiciliario está permitido siempre que la vivienda cuente con una habitación individual, que no se tenga ‘contacto estrecho’ (relación continuada a menos de dos metros con el infectado) y que el paciente utilice una mascarilla. «Si no se puede asegurar el aislamiento y el seguimiento domiciliario, la persona será ingresada», subrayó Vergeles. Además, recordó que en aislamiento domiciliario no se deben compartir utensilios y en el caso de las superficies es suficiente su lavado diario con agua y lejía.

El titular de Sanidad subrayó que España sigue en la primera fase del abordaje de una crisis sanitaria, que es la de contención, cuyo objetivo es que «no se produzcan casos de transmisión descontrolada dentro del propio país». Así, insistió en que las medidas de higiene más recomendables son el lavado de manos durante al menos un minuto, y el uso de pañuelos desechables o posición del codo tapando boca y nariz en caso de tos y estornudo.

REACCIONES / El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, lanzó ayer un «mensaje de tranquilidad y prudencia» ante los casos de coronavirus, al afirmar que los ciudadano están «en las mejores manos» porque España tiene «el mejor sistema sanitario del mundo». Por su parte, el presidente del PP regional, José Antonio Monago, pide a la Junta que ponga al frente de la información sobre los casos de coronavirus a un «experto en salud pública» y no a Vergeles.

El sindicato CSIF solicitó ayer la convocatoria de los comités de seguridad en las administraciones públicas extremeñas -estatal, autonómica y local- para poner en marcha un protocolo de prevención y de actuación para los empleados públicos. Según destaca en una nota de prensa, el objetivo es prevenir riesgos laborales y garantizar su seguridad ante la detección de los primeros seis casos de coronavirus confirmados en la región.