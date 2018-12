¿El 'brexit', a penaltis?

El exfutbolista Gary Lineker propuso el viernes que el 'brexit' se resuelva con penaltis. Una tanda de disparos para zanjar el asunto, entre partidarios de permanecer en la Unión Europea y los decididos a marcharse. La broma de Lineker, en el programa de sátira política de la BBC, ‘Have I Got News for You’, (‘Tengo noticias para ti’) ha sido su última alusión, y quizás la menos polémica, al contencioso del ‘brexit’. Presentador del popular ‘Match of the Day’ (‘El partido de la jornada’), la estrella mejor pagada de la cadena pública está utilizando su cuenta Twitter para hacer campaña en favor de un segundo referéndum y criticar a Theresa May. Su beligerancia ha enfadado a algún colega, como Jonathan Agnew, antiguo profesional del cricket y comentarista radiofónico de ese deporte.

En un tuit, Agnew, quien más tarde reconocería haber votado por la salida, acusó a Lineker de estarse saltando las "normas editoriales de la BBC", que imponen el, "guardarse para uno los puntos de vista políticos, sean estos los que sean". Y añadió: "Si siguiera tu ejemplo me despediría".

Lineker, que cuenta con siete millones de seguidores en su cuenta, cifra impensable para cualquier político británico, le respondió que ese silencio sobre opiniones políticas, y en este caso sobre el ‘brexit’, sólo afecta a los periodistas que trabajan en los servicios informativos. Un portavoz de la BBC le dio la razón. Otros antiguos jugadores, como el exportero Peter Shilton, o el mediocampista, Peter Reid, también andan enzarzados en una disputa, de la que ni el fútbol se libra.

PLAN MUERTO

El sábado, después de que May volviera de Bruselas con las manos vacías, la ministra de Trabajo, Amber Rudd, pidió a los conservadores que traten de entablar un dialogo con la oposición en la Cámara de los Comunes, con el fin de alcanzar un "consenso". "Necesitamos encontrar un plan, que la mayoría del Parlamento pueda apoyar", señaló en un artículo en el ‘Daily Mail’. Jo Johnson, que dimitió como Secretario de Estado de Transporte por la forma en que May estaba llevando las negociaciones, acusó al equipo de la primera ministra de tratar de dejar para el último momento la votación aplazada el lunes: "En la práctica, es negar al país, negar al Parlamento cualquier posibilidad de que no sea su acuerdo o que no haya acuerdo de ningún tipo".

La solución de los penaltis debería ser estudiada cuidadosamente por la primera ministra, tras "una semana de infierno, que fue de mal en peor", según el veredicto del 'Evening Standard'. Rechazo en Westminster, rechazo en Europa y sin mayoría en los Comunes para su plan, que de acuerdo con el diario 'The Times', numerosos miembros del Gobierno, ven de improbable aprobación y dan por "muerto".