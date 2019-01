Los embalses de las dos cuencas que abastecen a la región están al 48,6%

Esos números son entre subrealistas, absurdos, ... Y sobre todo de una dejadez inaceptable. Si cada cuenca almacena unos 4 mil Hm c más o menos, más bien un poco menos ... entre las dos no pueden almacenar 9 mil Hm c. No llegan. Faltan unos 1100 Hm c. Si cada cuenca supera en su embalsado la mitad de la capacidad, entre las dos no pueden quedarse por debajo de la mitad de su capacidad; no es posible. De modo que los datos son contradictorios y debería ser evidente para quien escribe, salvo caso de analfabetismo inferior a 3º de primaria; pero no espero tal cosa de periodistas profesionales.