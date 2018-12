Los empresarios británicos advierten de que no hay tiempo para un 'brexit' sin acuerdo

"Horrorizados". Así están viendo los empresarios británicos, grandes y pequeños, la disputa de los políticos británicos sobre el futuro del brexit. El día después de que el Gobierno advirtiera de que los preparativos para una salida de la Unión Europea sin acuerdo deben ser una prioridad para las empresas británicas, estas responden advirtiendo de que es demasiado tarde para cientos de miles de negocios el poner a punto planes de emergencia. En un comunicado conjunto, cinco de las más importantes agrupaciones empresariales del Reino Unido critican a los políticos por dedicarse a sus luchas internas en lugar de preparar el brexit.

"Las empresas han contemplado con horror como los políticos se centrar en sus disputas entre facciones, en lugar de hacerlo en los pasos necesarios que los negocios necesitan dar para salir adelante", afirman los empresarios en un comunicado. El texto, suscrito por las Cámaras de Comercio Británicas, la Confederación de la Industria Británica, el Instituto de Directores, la organización de manufacturas EEF y la Federación de pequeñas empresas, denuncia que, "la falta de progreso en Westminster significa que aumenta el riesgo de un brexit sin acuerdo".

El grupo, que representa a centenares de miles de firmas británicas señala que "simplemente no hay tiempo suficiente para prevenir en solo 100 días, severos trastornos y desorganización". "No es la situación en la que deberíamos estar", añade. También advierte de que hay "cientos de miles" de negocios que aún no han comenzado a hacer preparativos, "y no podrán estar listos en un plazo de tiempo tan corto".

CAPTAR LA REALIDAD

Las organizaciones se dirigen directamente a los diputados y les piden que durante la pausa navideña se den una vuelta por los negocios locales de sus respectivos distritos electores para que se den cuenta de la realidad. "La responsabilidad de encontrar una vía de salida reside ahora por completo en los 650 diputados del Parlamento", indica el mensaje.

"Nadie quiere prolongar la incertidumbre, pero todo el mundo debe recordar que las empresas y las comunidades necesitan tiempo para adaptarse a futuros cambios. Como líderes de los grupos empresariales, pedimos a los diputados de todos los partidos que vuelven a sus distritos electorales durante la Navidad y hablen con los empresarios locales. Esperamos que les escuchen y recuerden, cuando vuelvan al Parlamento, que el futuro de nuestra economía está en sus manos", concluye el comunicado.