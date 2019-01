Los empresarios echan en falta más inversión productiva

La Confederación Empresarial Extremeña (Creex) ha echado en falta más inversiones productivas en los presupuestos de la Junta para 2019. No obstante, aunque considera que no son las mejores cuentas posibles, sí ve positivo que se hayan aprobado. En una nota, el secretario de la patronal extremeña, Francisco Javier Peinado, recordó que las inversiones son las que realmente dinamizan y crean un escenario adecuado para que la empresa privada pueda generar actividad. La Creex no entra a cuestionar las medidas de sanidad, dependencia y educación, pero sí apunta que son un gasto que hay que revisar, sobre todo el destinado a ayudas y subsidios como la renta básica, que a su juicio es «pan para hoy y hambre para mañana».