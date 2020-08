España supera ya los 400.000 casos, 130.000 notificados en el último mes

L a pandemia sigue al alza en España. Durante las últimas tres jornadas, correspondientes al viernes y el fin de semana, las comunidades autónomas notificaron al Ministerio de Sanidad 19.382 nuevos contagios, con los que España supera el listón de los 400.000 casos, exactamente 405.436. Son una media de más de 6.000 notificaciones diarias, frente a las poco más de 5.000 que se habían registrado el pasado fin de semana. Más de 130.000 contagios del total se han producido en el último mes.

Con este aumento, España escala al noveno puesto en el ránking de los países con más casos detectados, al superar a Chile, que se queda con 395.708. Hace una semana ya superó a Irán, un país que en junio sufrió una segunda ola más dañina que la primera. En cabeza sigue Estados Unidos, que contabiliza diariamente unos 50.000 nuevos contagios sumando un total de 5,6 millones desde el inicio de la pandemia.

El principal foco de preocupación sigue siendo Madrid, sin que la comunidad autónoma haya tomado iniciativas de calado para frenar la transmisión. 6.000 de las más 19.000 notificaciones del fin semana corresponden a la autonomía madrileña. La incidencia de casos por 100.000 habitantes en los últimos siete días se ha elevado en Madrid a 201, más del doble que la de Cataluña (87). La evolución de este indicador en ambas comunidades es muy significativa. El 29 de julio, hace casi un mes, en Madrid era de 22 y en Cataluña, de 66.

Mientras la Generalitat ha dado un paso al frente para tratar de reducir la transmisión, el Ejecutivo presidido por Isabel Díaz Ayuso solo lanza unos mensajes confusos sobre la necesidad de reducir los contactos interpersonales que no están teniendo efecto alguno en la población.

En su comparencencia de los lunes, Fernando Simón advirtió de que «si la incidencia sigue en aumento habrá que tomar medidas drásticas» en Madrid. «No sé exactamente si tienen que ser confinamientos como en un pueblo, donde es más fácil, o habría que limitar solo la movilidad interna», añadió sin precisar más. Varios expertos consultados por este diario el pasado viernes vaticinaron que de seguir como hasta ahora, habría que aplicar algún tipo de confinamiento, ya sea parcial o total.

El Ejecutivo regional no quiere ni oír hablar por el momento de confinamientos que puedan afectar a la economía. Su consejero de Justicia, Enrique López, instó a los ciudadanos a evitar «interacciones sociales innecesarias». «No se trata de volver a un confinamiento que restrinja la actividad económica hasta el punto de anularla, de lo que se trata es de evitar al máximo la interacción social innecesaria», señaló.

El viernes pasado el viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, realizó un llamamiento para que los ciudadanos no salieran de casa ni viajaran si no es imprescindible. En otras declaraciones precisó que el consejo iba especialmente dirigido a las zonas más afectadas, concentradas especialmente en el sur de Madrid, pero no precisó de cuáles se trata. El resultado ha sido nulo. Ni la vida de estos barrios ni del resto de la comunidad se ha alterado lo más mínimo.

Murcia, otra autonomía del PP, ha ido incluso más allá de Cataluña y anunció la prohibición de las reuniones de más de 6 personas. La incidencia del virus en Murcia en los últimos siete días ha sido es de 37 casos por 100.000 habitantes.

Madrid es también la única comunidad que no ha aplicado la prohibición de fumar en la calle si no hay distancia ni el cierre del ocio nocturno porque un juez ha tumbado la medida y está a la espera el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La mayoría de los casos no son graves, a diferencia de lo que ocurrió en la primera ola de la pandemia. El sistema hospitalario español absorbe sin problemas la nueva oleada pero cada vez hay más ingresados. Ya son 5.484. «Tenemos que tener mucho cuidado porque a medida que aumenta el número de contagiados, aumentarán los casos graves y los fallecidos», advirtió Simón.

Por otra parte, se produjo un ligero descenso en el número de muertes en la última semana, pasando de las 125 registradas el viernes a las 96 de ayer. Un total de 28.872 personas han fallecido con covid-19 en España con prueba positiva confirmada.

Las residencias de ancianos y de personas con discapacidad concentran el 7,4% de los brotes activos de España y en ellas se empieza a registrar un «suave incremento de casos», a pesar del «importantísimo esfuerzo» que se ha hecho para proteger a estos centros de un nuevo avance del virus, señaló Simón.