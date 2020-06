Espinosa de los Monteros (Vox) a los inmigrantes: "El poco dinero que tenemos es para los españoles"

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha llevado su rechazo a la inmigración un paso más allá. En la sala de prensa de la Cámara baja, ha pedido, en varios idiomas (español, inglés y francés), a aquellas personas que tengan pensado emigrar a España no vengan: "El poco dinero que tenemos es para pagar a los españoles". Un mensaje que, ha argumentado, es para contrarrestar el efecto llamada que provocará la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Consejo de Ministro el pasado viernes.

Los de Santiago Abascal, que han llegado a acusar a los migrantes que llegan a España de traer enfermedades, señalaron este lunes que el IMV es una llamada "a gritos" para la inmigración irregular. Este martes, repreguntado por la posición del partido, Espinosa de los Monteros se ha mostrado mucho más drástico. "El mensaje tiene que ser muy claro para todos los inmigrantes que están pensando llegar a España. No vengan. No les podemos acoger. España no tiene capacidad para pagarles", ha sentenciado.

"Se lo voy a decir en otros idiomas para que nos entiendan vienen los que nos están oyendo desde otros sitios", ha dicho el dirigente ultra antes de repetir sus palabras en inglés y fracés. "Spain does not have the capacity to pay you (España no tiene la capacidad para pagaros)", ha dicho en inglés antes de avisarles en el mismo idioma que "no empiecen un largo y peligroso viaje" para llegar a España y cobrar el IMV porque "se llevarán una decepción".

ACUSACIONES AL GOBIERNO

Además de lanzar estas advertencias, Espinosa de los Monteros ha acusado al Gobierno de ser "enormemente irresponsables" por incitar a los migrantes a realizar "peligrosos viajes". En este sentido, ha señalado que el artículo 7 del real decreto publicado en el BOE este lunes recoge que serán beneficiarias de esta prestación las "personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual" lo que, según dice, implica que todos los inmigrantes podrán acogerse a la medida.

No obstante, el ministro de Seguridad Social y Migraciones, José Luís Escrivá, ya tachó este lunes de "completamente falso" estas afirmaciones. "Las personas que están en situación administrativa irregular, por la Ley de Extranjería, artículo 14, no pueden tener acceso a las prestaciones de la Seguridad Social pero sí hay otras administraciones que les pueden ayudar, y nosotros, desde distintos ámbitos, desde distintas administraciones les podemos ayudar", subrayó.