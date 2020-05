Las exportaciones extremeñas miran al campo para salvar el año

El comercio exterior deparó las mejores cifras para Extremadura en 2018, con 2.045 millones de euros en ventas a 152 países de todo el mundo. Ese récord se batió en 2019 con 2.089 millones. En 2020 se confiaba en superar por tercer año los dos mil millones... hasta que llegó la crisis sanitaria. La pandemia ha sembrado el desconcierto en la economía y por tanto en el comercio internacional, que dependerá por completo de la evolución del virus. Es indudable que este comercio caerá porque existe una disminución de la demanda interna de los países, y una reducción de la actividad manufacturera. ¿Y en Extremadura? «Tenemos una gran dependencia del campo, y las campañas afortunadamente no han comenzado en firme».

Así lo explica Víctor Grajera, responsable de Comercio Exterior de la Cámara de Cáceres y uno de los mayores especialistas en exportaciones de la comunidad. «La recolecta de la cereza comienza ahora; el resto de la fruta de hueso lo hará en mayo y junio; el tomate en junio y julio; la uva y el pimiento en agosto, septiembre y octubre...», detalla. Si la pandemia sigue perdiendo fuerza en los principales mercados internacionales de Extremadura y éstos recuperan poco a poco la demanda interna, y si no falta mano de obra en el campo, «la región podría salvar los muebles. Tendría una caída, no un descalabro, pero ojo con este virus que aún no hay nada claro», subraya.

Todavía no hay datos del daño que ha supuesto la paralización de marzo y abril para las exportaciones extremeñas. En la crisis anterior, cuando el resto de los países estaban más fuertes, las ventas exteriores se convirtieron en un salvavidas. Ahora el planeta se encuentra noqueado por el coronavirus y la demanda interna mundial está deprimida «y eso desde luego nos va a penalizar», afirma Víctor Grajera. Las exportaciones más vinculadas al sector de servicios presenciales, por ejemplo los vinos y bebidas (105 millones de euros en 2019), muy ligados a hostelería, restauración y catering (canal Horeca), ya lo están notando. El resto de la industria con mayores ventas al exterior, como las estructuras metálicas, la aceituna o los generadores eléctricos, resisten «con una cierta normalidad». Por eso la palabra la tendrá el campo: si es capaz de colocar su producción en un mundo más recuperado, el comercio exterior extremeño salvará el año.

PORTUGAL, FRANCIA, ITALIA

Ahora mismo existe una importante desaceleración de las economías más avanzadas (EEUU, Japón, Reino Unido, zona euro...) que evidentemente tendrá una influencia muy negativa, «pero se espera que sea coyuntural, que en dos o tres meses se relaje la demanda interna de los países desarrollados si no hay otro susto», explica Víctor Grajera. Un margen que da oportunidad al campo.

Es cierto que entre los principales clientes de Extremadura hay de todo. El primero es Portugal (Extremadura le vendió productos por 567 millones de euros en 2019) y el tercero Alemania (293 millones). Ambos están lidiando bien con la pandemia. El segundo es Francia (344), el cuarto Italia (137) y el quinto Reino Unido (119), que sufren de lleno la situación, si bien se trata de economías potentes con capacidad de recuperación, y a eso se aferran los exportadores extremeños. Pero si llega una segunda ola de contagios en otoño será más perjudicial. Aunque las campañas de recolección hayan acabado, el consumo de los productos volvería a retraerse y ese segundo envite haría más daño.

El peso del campo extremeño en las exportaciones se hace evidente si se analizan los principales capítulos del comercio exterior, según datos de la Agencia Tributaria facilitados por las Cámaras. El primero son las conservas vegetales (329 millones de euros), especialmente los concentrados, preparados y salsas de tomate, enteros, en trozos o elaborados. También la aceituna (verde en Badajoz y negra en Cáceres). El segundo capítulo lo forman las estructuras metálicas (219 millones), sobre todo con las industrias de Imedexsa en Cáceres y Siderúrgica Balboa en Badajoz.

El tercero, las frutas y frutos comestibles (206 millones), vuelve a estar vinculado directamente al campo: cereza, melocotón, albaricoque, nectarina y ciruela, una especie en la que Extremadura es una potencia. El cuarto es el corcho y sus manufacturas (183 millones). El quinto (129 millones) engloba máquinas automáticas para el tratamiento y procesamiento de datos y la producción de componentes automovilísticos en Deutz Spain (Zafra). Los dos capítulos siguientes también dependen directamente del campo: vinos y bebidas (105 millones), y tabaco (81).

AYUDAS, FACILIDADES Y CERTIFICADOS

-- La Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE) ha lanzado una línea de financiación de 2.000 millones de euros con cargo a la reserva de los riesgos internacionales, para financiar las actividades recurrentes de las empresas exportadoras. Existen algunos criterios para acogerse, por ejemplo que el 33% de las cifras de negocios de esas empresas procedan del comercio exterior, y que hayan exportado durante los últimos cuatro años.

-- La Cámara de Comercio de Cáceres emite certificados para las empresas que, por motivo de las circunstancias actuales, tengan problemas a la hora de cumplir sus compromisos contractuales con clientes o proveedores extranjeros. La empresa deberá presentar una solicitud, acompañada de declaración responsable, conforme a un modelo facilitado en la web de la entidad.

-- La Cámara también sigue emitiendo durante la cuarentena los certificados de origen, requisito indispensable para las empresas exportadoras.

-- La Agencia Tributaria anima estos días a las empresas exportadoras a que utilicen el número de exportador autorizado, y lo facilita en un máximo de 48 horas a las firmas que no lo tengan. Este número agiliza el procedimiento aduanero en un momento complejo. Por cierto que la Ventanilla de Legalizaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores se encuentra de nuevo operativa.

-- Afortunadamente, los despachos aduaneros no se han visto afectados por la situación. Las mercancías continúan con su circulación internacional. Los contenedores se están despachando por lo general con normalidad, y los transportes funcionan.