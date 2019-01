Extremadura grita «¡ni un paso atrás!»

wam la igualdad también es q si un hombre queda en el paro tenga las mismas oportunidades para acceder a un curso del sexpe, cosa q no ocurre, que si te contrata una empresa reciba la misma subvención si contrata a un hombre o una mujer, cosa que no ocurre. Lo llaman "discriminación positiva" dos palabras que jamas pueden casar. No he visto a ninguna feminista decir q no quiere ventaja en esto , que quiere igualdad. Decir que todo el que piensa distinto a ti es fascista y nostalgico del pasado ademas de falso es simplista. Insultar al que piensa distinto si es fascista.