La ocupación en UCI cae a la mitad en dos semanas

Como se nota que esto va para abajo, donde andan los madmaxistas que hace un pr de semanas suplicaban que les encerraran?? Esos de aprietame un poquito más el collar que lo veo holgado, cierra algún negocio y dale un par de horas mas al toque de queda?? Nos vemos en los bares...Yo como ya dije el otro día y un conforero me dijo que no me precipitara, que las noticias que tenía de buena mano era que no se iba a abrir y como finalmente estaba equivocado, el sábado aprovechando el buen tiempo iré con mi señora y mis pequeños a tomar una cervecita y a picar algo...al paredon conmigo!!