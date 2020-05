Extremadura pedirá hoy a Sanidad avanzar a la fase 1 de desescalada

Salir a la calle con mascarillas es un absurdo, no digo ya los guantes. Las mascarillas para cuando vayas a un sitio cerrado (a comprar, a la peluquería, etc) o para cuando preveas que vas a estar con gente en la calle. Para ir tú solo por la calle es un gasto que te puedes evitar (como dice otro comentario con cuatro en una familia no ganamos para mascarillas de cuatro horas). En cuanto a los guantes, es mucho más efectivo usar el gel y no tocarte la cara. Tocarse la cara con un guante contaminado es lo mismo que tocársela sin guantes. Y para la fruta y demás ya te obligaban a ponértelas en el supermercado antes de todo ésto