Extremadura registra otros cinco fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas

Acabo de leer la noticia que en la clausura del convento de San Pablo en Cáceres de las diez monjas que hay, nueve tienen el virus, ¿como se han podido contagiar?, una incógnita, esto me da que pensar, y ha habido otros contagios en otras comunidades de clausura, según he leído,esto me da pie para pensar que quizás, esto no lo analizan los científicos, el virus, en insignificantes partículas se encuentre en el ambiente y lo estamos respirando todos, independientemente de los focos intensos de hospitales, residencia, etc. y al ser en esas tan pequeñas dosis sean asintomáticos en la mayoría de los casos pero .como digo, se encuentra en la mayoría del aire que respiramos.? pero eso no lo dice nadie.......