Extremadura registra su primer día sin fallecidos por coronavirus

Parecen buenas noticias, ójala sigamos sin muertos y se reduzcan las infecciones. Todos tenemos pendiente mucho que celebrar y parece que se acerca, tenemos motivos para empezar a soltar la pena. ¿¿Todos?? ¡¡NO todas NO!! Los patriotillas de de pulserita, preferirian que esto siguiera y descabalgara al Gobierno aunque llevaran 100.000 muertos con ello. Luego con echar la culpa a los socialistas arreglado. En dos dias se pedirá una nueva prorroga a la que parece no le daran el visto bueno, ni PP ni VOX, a eso me referia, lo que quieren es el poder no quieren a España.