Los extremeños que viven en otro país crecen un 12% en cinco años

"Nacer en Cáceres y morir en cualquier otra parte" Es el lema que se graba en la conciencia de cada cacereño al nacer. Si tiene suerte, podrá abandonar esa tierra que no es extremeña, ese aire que no es extremeño, esa agua que no es extremeña. Si no, le tocará vivir contando el tiempo que le queda para conseguir una plaza temporal en un nicho nuevo. Si Extremadura no es extremeña sino que es foránea, sus gentes tampoco son extremeñas, son mexicanas, brasileiras, alemanas, francesas, inglesas e incluso de Alcorcón. En Extremedura sobrará gente mientras esté en manos de los administradores del señorito de Madrid. Los Santos que salieron de ahi, perdieron su inocencia.